Energia solare in Sicilia: firmato un Power Purchase Agreement per 130 GWh/anno

A2a e Ramacca Energia, società nel portafoglio gestito da Sostenero Sgr, hanno sottoscritto un Power Purchase Agreement della durata di 12 anni per la fornitura di 130GWh/anno di energia da fonte solare. L’accordo, che stabilisce l’acquisto da parte di A2a della produzione di un impianto fotovoltaico da 68 MW di capacità installata che sarà realizzato in Sicilia, a Ramacca, in provincia di Catania. L’entrata in esercizio è prevista per la seconda metà del 2027 e abiliterà generazione green aggiuntiva a supporto della transizione energetica del Paese. “In linea con l’aggiornamento del Piano Strategico al 2035, A2a continua a favorire lo sviluppo delle rinnovabili con un duplice obiettivo: sostenere il processo di elettrificazione dei consumi e contribuire alla stabilizzazione del costo delle commodities, operando come piattaforma per l’Energy Management, capace di aggregare l’energia green prodotta dai propri impianti e quella di altri operatori per aumentare la quota di energia decarbonizzata a disposizione dei clienti – afferma Lorenzo Spadoni, Direttore Business Unit Generazione&Trading di A2a -. Le Fer rappresentano inoltre una leva fondamentale per il raggiungimento del Net Zero di Gruppo al 2050: l’accordo con Sosteneo rappresenta un passo avanti verso questo importante traguardo”.