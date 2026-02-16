Energia, Tajani: “missione parlamentare in Canada per visitare i centri nucleari”

Le indicazioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sull'energia nucleare

Energia nucleare
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

“Nei prossimi giorni ci sarà anche una missione parlamentare italiana che andrà a visitare alcuni centri nucleari in Canada: sul tema del nucleare siamo molto interessati anche perché, come sapete, l’Italia ha fatto una scelta ben precisa e la competitività industriale senza un abbassamento del costo dell’energia è molto difficile da realizzarsi”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in una conferenza stampa congiunta alla Farnesina dopo aver ricevuto il ministro degli Affari Esteri del Canada, Anita Anand.

Leggi altri articoli di ENERGIA NUCLEARE