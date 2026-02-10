Enigma nel cuore della Via Lattea: il buco nero potrebbe essere un impostore cosmico

Per decenni l’immagine di un vorace buco nero supermassiccio annidato nel cuore pulsante della Via Lattea è stata un punto fermo dell’astronomia moderna. Tuttavia, una nuova e audace ricerca suggerisce che potremmo aver scambiato un “impostore” cosmico per il legittimo proprietario di casa. Secondo un team internazionale di scienziati, ciò che chiamiamo Sagittarius A* (Sgr A*) potrebbe non essere un abisso senza ritorno, bensì un’immensa e densissima concentrazione di materia oscura “fermionica“. Questa struttura esotica non si limiterebbe a imitare la mostruosa gravità di un buco nero, spiegando le orbite frenetiche delle cosiddette “stelle S” che sfrecciano a migliaia di km al secondo nel centro galattico, ma offrirebbe anche una risposta a un mistero su scala molto più vasta: il movimento fluido e aggraziato di gas e stelle nelle periferie della galassia. In pratica, la materia oscura non sarebbe solo un contorno invisibile, ma il motore unico e coerente che collega il caos del nucleo centrale alla rotazione ordinata dei bracci esterni, risolvendo in un colpo solo discrepanze che il modello standard del buco nero fatica a conciliare.

Un nucleo compatto e un alone diffuso

Il cuore della teoria proposta risiede nella natura della materia oscura stessa. Invece di immaginarla come una nebbia informe, i ricercatori suggeriscono che sia composta da fermioni, particelle subatomiche leggere che, sotto l’effetto della gravità, formerebbero una struttura a due facce:

Un nucleo centrale ultra-denso: così massiccio da piegare la luce e attirare le stelle vicine proprio come farebbe un buco nero;

così massiccio da piegare la luce e attirare le stelle vicine proprio come farebbe un buco nero; Un alone esteso e rarefatto: una nube che avvolge l’intera galassia, influenzandone la rotazione esterna.

Questa visione unitaria spiega perché le stelle centrali si muovano in percorsi caotici a poche ore-luce dal centro, mentre la rotazione cali gradualmente nelle zone più remote, un fenomeno noto come declino kepleriano confermato dai recenti dati della missione GAIA DR3 dell’Agenzia Spaziale Europea.

Il trucco dell’ombra

Una delle obiezioni più naturali a questa teoria riguarda la famosa foto prodotta dall’Event Horizon Telescope (EHT), che mostra l’ombra scura di Sgr A* circondata da un anello luminoso. Come può un ammasso di materia oscura produrre un’immagine simile?

Uno studio guidato da Valentina Crespi dell’Istituto di Astrofisica di La Plata ha dimostrato che la densità di questo nucleo di materia oscura è tale da deflettere la luce in modo estremo. “Il nostro modello non solo spiega le orbite stellari, ma è coerente con la celebre immagine dell’ombra“, spiega la ricercatrice. In breve, il nucleo di materia oscura è un eccellente imitatore: crea un’oscurità centrale circondata da un anello brillante che ingannerebbe anche l’osservatore più attento.

La parola definitiva ai “fantasmi” di luce

Nonostante l’eleganza del modello, la scienza richiede prove schiaccianti. La sfida tra il modello del buco nero tradizionale e quello della materia oscura fermionica è ancora aperta.

“Non stiamo solo sostituendo il buco nero con un oggetto oscuro; stiamo proponendo che l’oggetto centrale e l’alone della galassia siano due manifestazioni della stessa sostanza continua“, afferma il co-autore Carlos Argüelles.

La prova del nove arriverà dalle osservazioni future. Gli astronomi cercheranno i cosiddetti anelli di fotoni: strutture luminose sottilissime previste dalla relatività generale attorno ai buchi neri veri e propri, ma che dovrebbero essere assenti in un nucleo di materia oscura. Strumenti di precisione come l’interferometro GRAVITY in Cile potrebbero presto dirci se il cuore della nostra galassia nasconde un mostro o un miraggio.