Equinor scopre petrolio e gas nel Mare del Nord: nuova risorsa al largo di Bergen

La norvegese Equinor ha scoperto petrolio e gas nel cosiddetto prospetto Granat nel Mare del Nord, a circa 190 chilometri a nord-ovest di Bergen. Lo ha dichiarato la direzione offshore norvegese. Secondo la direzione, le stime preliminari indicano una scoperta compresa tra 0,2 e 0,6 milioni di metri cubi standard di petrolio equivalente recuperabile, corrispondente a circa 1,3-3,8 milioni di barili di petrolio equivalente. Equinor è l’operatore e detiene il 51% del permesso, mentre la compagnia petrolifera statale norvegese Petoro detiene il 30% e OMV Norge il restante 19%. “I licenziatari stanno valutando la possibilità di collegare la scoperta nel prospetto alle infrastrutture esistenti nella vicina area di Gullfaks”, ha affermato la direzione.