Esplosione su un carro al Carnevale di Bagnes: 11 feriti, uno è grave

Durante il Carnevale di Bagnes nel villaggio di Le Châble, nel Basso Vallese, si è verificata l’esplosione su un carro allegorico. La deflagrazione ha causato il ferimento di 11 persone, ha indicato la polizia cantonale vallesana. Il portavoce delle forze dell’ordine ha aggiunto che allo stato attuale delle indagini la causa più probabile dell’incidente sarebbe l’esplosione di un compressore d’aria di un cannone spara coriandoli. Secondo l’emittente Rts, uno dei feriti versa in gravi condizioni ed è stato trasportato in elicottero agli ospedali universitari vodesi.