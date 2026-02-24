Esplosione Verona, crollo di una palazzina: evacuate due famiglie vicine

Negrar, nessun disperso sotto le macerie: una vittima e tre feriti lievi, si indaga su una possibile esplosione da bombola di gas

Esplosione Verona

Le squadre USAR (Urban Search And Rescue) dei Vigili del fuoco escludono la presenza di altre persone coinvolte sotto le macerie della palazzina di Negrar (Verona) crollata stasera e che ha causato un morto e tre feriti lievi. Precauzionalmente sono stati evacuati anche due nuclei familiari dalle abitazioni vicine. A presidio dell’area rimangono due squadre del comando dei Vigili del fuoco di Verona e le forze dell’ordine. Le cause dell’esplosione del primo piano della palazzina sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco, ma rimangono forti le probabilità legate allo scoppio di una bombola di gas.

