Est Europa stravolto da storica ondata di Burian: clamorosi -31°C a Mosca, -26°C a Minsk e -25°C a Vilnius. Dichiarato lo “stato di emergenza”, “condizioni disumane”

L’inverno del 2026 ha deciso di sferrare il suo attacco più brutale, congelando l’Europa Orientale in una morsa che, per estensione e intensità, non trova eguali nella storia recente. Un massiccio ponte di alta pressione, esteso dalla Siberia agli Urali e saldato con l’anticiclone scandinavo, ha innescato un moto retrogrado di masse d’aria di origine artico-continentale: il temuto Burian. L’alba di questo lunedì 2 febbraio ha svelato uno scenario da era glaciale, con decine di milioni di cittadini che si sono risvegliati in città trasformate in sculture di ghiaccio, dove le infrastrutture critiche sono al limite del collasso e la quotidianità è diventata una lotta per la sopravvivenza.

La mappa del grande freddo: i dati ufficiali di un risveglio shock

Il monitoraggio delle stazioni meteorologiche ufficiali all’alba di oggi restituisce l’immagine di un continente diviso in due, con la parte orientale piombata in un abisso termico. I dati provenienti dalle stazioni meteorologiche evidenziano picchi ancora più estremi nelle zone rurali: in Lapponia finlandese e nelle aree interne della Svezia settentrionale sono stati superati i -40°C, mentre le coste del Mar Baltico stanno iniziando a vedere le prime formazioni di ghiaccio marino sottocosta, un fenomeno che solitamente richiede settimane di freddo costante e che qui si è verificato in pochi giorni.

I dati raccolti dalle reti meteorologiche nazionali disegnano una geografia del gelo impressionante. Il cuore pulsante di questa ondata si trova tra la Russia europea e la Bielorussia: le stazioni ufficiali di Mosca hanno registrato una minima di -28,4°C, ma è nella vasta provincia moscovita che si sono toccati i picchi più estremi, con stazioni meteorologiche ufficiali situate nella pianura dell’oblast orientale che sono scese fino a -31°C. Il Servizio Meteorologico Russo che avverte della possibilità di toccare i -30°C nelle prossime ore anche a Mosca città.

Spostandosi verso ovest, la Bielorussia ha visto Minsk precipitare a -26°C, con punte di -29°C nella regione settentrionale di Vicebsk. Le Repubbliche Baltiche non sono state risparmiate: la Lituania ha segnato il record locale con Vilnius a -25°C, seguita dalla Lettonia dove l’aeroporto di Riga ha toccato i -23°C e le aree interne del Vidzeme hanno sfiorato i -30°C. In Estonia, Tallinn ha registrato -21°C, un valore reso ancor più insopportabile dal vento teso proveniente dal Golfo di Finlandia. Scendendo verso l’Europa centrale, la Polonia e l’Ucraina sono state investite in pieno: Lublino a -20°C e Varsavia a -19°C confermano la potenza dell’irruzione, così come Kiev che segna -19°C.

Altre località minori, ma densamente popolate, stanno vivendo ore di passione. In Ucraina orientale, verso il confine russo, la città di Kharkiv segna -24°C, mentre in Polonia, nella regione della Podlachia (al confine con la Bielorussia), la città di Białystok ha toccato i -22°C, superando i record degli ultimi 15 anni.

Il respiro del Burian non si ferma alle pianure sarmatiche ma sta valicando i Carpazi e penetrando nel cuore dei Balcani. In Romania, la capitale Bucarest è crollata a -7°C sotto raffiche di vento gelido, mentre nelle zone montuose della Transilvania si sono sfiorati i -20°C con -18°C a Miercurea Ciuc.

La Repubblica Ceca sta sperimentando il travaso d’aria fredda con Praga che ha registrato -6°C, un valore destinato a scendere ulteriormente entro la serata. Anche la Bulgaria è entrata nel raggio d’azione del gelo: a Sofia la minima è stata di -5°C, accompagnata da nevicate intense che hanno bloccato i passi montani.

Russia e Bielorussia: il “Polo del Freddo” e le infrastrutture in tilt

La Federazione Russa è l’epicentro di questa anomalia. I media locali, tra cui l’agenzia TASS, descrivono una situazione di “allerta arancione” permanente. A Mosca, la combinazione di temperature prossime ai -30°C e l’elevata umidità ha creato una patina di ghiaccio che ha mandato in crisi le linee elettriche di superficie: tram e filobus sono rimasti bloccati in diversi distretti. Il Ministero delle Emergenze ha schierato cucine da campo e punti di riscaldamento mobili nelle piazze e lungo le autostrade federali, dove il rischio di congelamento per gli automobilisti in panne è letale. Nella regione di Kostroma e Yaroslavl, si segnalano rotture delle tubature del teleriscaldamento urbano a causa dello shock termico, un evento che ha lasciato interi quartieri residenziali senza calore e ha costretto le squadre di emergenza a lavorare in condizioni disumane. Situazione analoga in Bielorussia, dove l’agenzia Belta riporta la chiusura delle scuole nelle zone rurali: il trasporto scolastico è paralizzato perché il diesel nei serbatoi degli autobus tende a gelare, rendendo impossibile raggiungere i villaggi più remoti.

Repubbliche Baltiche: isolamento e stato di emergenza

L’area baltica è stretta in una morsa di ghiaccio che sta iniziando a influenzare anche la navigazione. In Estonia, il portale ERR News riferisce che a causa dei -21°C di Tallinn e dei valori inferiori nell’entroterra, le scuole sono rimaste chiuse per i bambini delle elementari. La preoccupazione maggiore riguarda le isole di Saaremaa e Hiiumaa, parzialmente isolate a causa del vento forte che ha interrotto i traghetti e della formazione di ghiaccio marino che non è ancora sufficientemente spesso per le “strade di ghiaccio”. In Lituania, a Vilnius, la compagnia di trasporti municipale ha annunciato ritardi massicci: i vecchi filobus Skoda non riescono a operare e molti autobus non sono partiti dai depositi. I media lituani riportano un aumento esponenziale degli accessi al pronto soccorso per fratture e ipotermia. A Riga, il sindaco ha potenziato i servizi di pattugliamento della polizia municipale per soccorrere i senzatetto, mentre le autorità lettoni avvertono che il picco del freddo potrebbe causare interruzioni temporanee dell’elettricità per il sovraccarico delle reti.

Blackout e vite umane a rischio: la cronaca dai media locali

Le conseguenze sulla vita quotidiana sono pesantissime. In Estonia e Lettonia, i media nazionali riportano l’estensione dei dormitori di emergenza per i senzatetto e la chiusura precauzionale di centinaia di scuole a causa dell’impossibilità di riscaldare adeguatamente gli edifici. In Lituania, l’agenzia di stampa locale ha confermato che in alcune regioni meridionali il gelo è stato così forte da superare ogni previsione, portando alla rottura di condutture idriche e al blocco dei trasporti ferroviari. In Polonia, il portale TVP World descrive una nazione “sotto assedio”, con bufere di neve che hanno accumulato oltre 30-40 centimetri di coltre bianca in poche ore, rendendo le autostrade tra Varsavia e Cracovia vere e proprie trappole di ghiaccio. In Romania e Bulgaria, i bollettini delle autorità parlano di migliaia di utenze senza energia elettrica a causa del peso della neve e del ghiaccio sui cavi dell’alta tensione, con oltre 9.000 abbonati al buio solo nel sud della Romania. La Moldavia, colpita da venti fortissimi e temperature abbondantemente sotto lo zero, ha schierato l’esercito per soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati nelle strade provinciali completamente cancellate dalle tormente.

Ucraina: il gelo come arma nel conflitto

In Ucraina, il meteo estremo aggrava una situazione umanitaria già critica. Ukrenergo, l’operatore della rete elettrica, ha comunicato che il consumo di energia ha raggiunto i massimi storici a causa dell’uso di stufe elettriche, portando il sistema, già danneggiato dai bombardamenti, sull’orlo del collasso definitivo. Blackout di emergenza sono stati attivati a Kiev, Kharkiv e in altre regioni chiave. Il sindaco di Kiev ha esortato la popolazione a utilizzare i “Punti di Invincibilità“, tende riscaldate dotate di generatori, che da stamattina sono l’unico rifugio per migliaia di famiglie rimaste al freddo.

Le autorità locali e l’operatore energetico DTEK hanno lanciato un allarme rosso: con temperature che oscillano tra -15°C e -20°C, la rete elettrica, già devastata dai bombardamenti dei mesi precedenti, sta subendo uno stress senza precedenti. Il CEO di DTEK ha dichiarato che la capacità di generazione è ridotta del 60-70%, costringendo a blackout rotativi che lasciano milioni di persone senza riscaldamento per gran parte della giornata.

Sul fronte del Donbass, le temperature di -20°C stanno congelando il terreno e le attrezzature militari: i droni faticano a volare per la rapida scarica delle batterie e i soldati nelle trincee affrontano un rischio mortale di assideramento, con la necessità di turni molto più brevi per evitare perdite non dovute al combattimento diretto. Le temperature polari rendono quasi impossibile la manutenzione dei macchinari e mettono a rischio la vita dei soldati nelle trincee per ipotermia.

Polonia e Centro Europa: smog e trasporti nel caos

La Polonia combatte contro il freddo e l’inquinamento. Con temperature di -20°C a Lublino e -19°C a Varsavia, la combustione massiccia di carbone per il riscaldamento ha fatto schizzare i livelli di smog alle stelle, creando una nebbia gelida e tossica nelle città del sud come Cracovia. Il portale Onet.pl segnala gravi disagi sulla rete ferroviaria PKP: scambi ghiacciati e rotture delle linee aeree hanno causato ritardi enormi sui collegamenti nazionali. Anche la Repubblica Ceca e la Moldavia stanno vivendo ore difficili: a Praga il ghiaccio ha reso pericolose le strade, mentre in Moldavia l’esercito è stato mobilitato per liberare le arterie principali da cumuli di neve che in alcuni punti superano il metro d’altezza, isolando decine di comunità rurali e lasciando migliaia di persone senza elettricità a causa del peso della neve sui cavi.

I precedenti storici: un confronto con i grandi inverni del passato

L’eccezionalità di questa ondata di freddo non risiede solo nei valori assoluti registrati stamattina, ma nella configurazione barica che l’ha generata, la quale presenta inquietanti similitudini con i più grandi eventi gelidi del XX secolo. I climatologi dell’Istituto Meteorologico Finlandese (FMI) e i colleghi russi del Rosgidromet paragonano l’attuale situazione al febbraio del 1956 e al gennaio del 1987. Nel 1956, un blocco anticiclonico simile portò temperature fino a -35°C nell’Est Europa e fece gelare grandi fiumi come il Danubio; oggi, la persistenza dell’alta pressione sulla Russia europea ricalca quella dinamica, bloccando le correnti miti atlantiche, anche se il freddo è limitato all’estremo oriente e non riesce a spingersi verso l’Europa mediterranea, a causa della falla barica lasciata sul Sud Italia dal Ciclone Harry che continua a richiamare correnti caldo umide dall’Atlantico verso il Sud. Anche il confronto con il 2006 è pertinente: in quell’anno, la Russia e l’Ucraina videro temperature simili, ma l’attuale estensione verso i Balcani ricorda più da vicino il febbraio 2012 o addirittura il mitico 1929. Gli scienziati sottolineano che, sebbene il riscaldamento globale abbia reso questi eventi meno frequenti, quando si verifica la rottura del Vortice Polare stratosferico, l’aria siberiana mantiene intatta la sua capacità di raffreddare il continente in poche ore, dimostrando che l’atmosfera conserva ancora un potenziale energetico esplosivo verso il freddo estremo.

Le previsioni: il peggio deve ancora arrivare per il Sud

Le proiezioni dei modelli matematici per i prossimi giorni non lasciano spazio all’ottimismo. Il nucleo di aria gelida, attualmente stazionario tra Bielorussia e Ucraina, inizierà un lento movimento retrogrado verso sud-ovest. Questo significa che mentre la Russia continuerà a sperimentare temperature tra i -25°C e i -30°C, il focus del maltempo si sposterà sui Balcani e sull’area carpatico-danubiana. Nelle prossime 48-72 ore, Romania, Bulgaria, e successivamente anche i paesi dell’ex Jugoslavia, vedranno un ulteriore crollo termico accompagnato da bufere di neve (“blizzard”) causate dallo scontro tra l’aria gelida siberiana e l’umidità presente sul Mar Nero e sull’Egeo. Si prevede che Bucarest e Sofia possano scendere sotto i -10°C entro domani, il momento del picco del gelo.