Mosca a -30°C, cronaca di un lunedì surreale nel cuore di ghiaccio della capitale russa

L’alba su Mosca oggi non è arrivata. O meglio, il sole è sorto, pallido e distante, filtrato da una nebbia ghiacciata che i meteorologi chiamano “polvere di diamante“, un fenomeno ottico affascinante quanto pericoloso che si verifica solo quando l’umidità congela istantaneamente a mezz’aria. Per i dodici milioni di moscoviti, questo lunedì 2 febbraio 2026 è iniziato con un silenzio innaturale, rotto solo dal suono metallico e scricchiolante della neve calpestata, diventata dura come il cemento sotto il peso di temperature che, nelle periferie di Zelenograd e nella Nuova Mosca, hanno toccato l’incredibile soglia dei -31°C. Non è un inverno qualunque, e lo si capisce guardando i volti dei passanti: non c’è spazio per la pelle scoperta, solo occhi che spuntano da sciarpe di lana e colbacchi, con le ciglia imbiancate dalla brina formata dal proprio respiro.

Le temperature non riesce ad aumentare neanche in pieno giorno. Nel centro storico cittadino, la massima giornaliera è stata di -18°C, ed è durato pochissimo. Poi di nuovo sotto i -20°C.

La città rallentata: il calvario dei pendolari

La giornata lavorativa è iniziata nel caos più totale per chi vive fuori dall’anello centrale. Le testimonianze raccolte sui social media russi come VKontakte e Telegram dipingono il quadro di una città che lotta per muoversi. Molti residenti dei quartieri dormitorio a sud della capitale, come Butovo, hanno rinunciato all’auto privata: i motori, gelati da una notte all’addiaccio, non si sono avviati, e le batterie sono morte a decine di migliaia. Chi ha tentato di prendere i taxi tramite le app Yandex Go ha trovato tariffe triplicate e tempi di attesa superiori ai 40 minuti, poiché anche le flotte di veicoli a noleggio sono state decimate dal gelo. La salvezza, come sempre a Mosca, è stata la Metropolitana. Le stazioni, veri e propri palazzi sotterranei, sono diventate rifugi termici dove la temperatura è costante. Entrare nella metro oggi ha significato passare da -28°C a +20°C in pochi secondi, uno shock termico che appanna istantaneamente gli occhiali e fa bruciare la pelle del viso. I treni sono passati regolarmente, ma stipati all’inverosimile di persone vestite con ingombranti piumini tecnici, in un silenzio rispettoso e stanco, tipico di chi sa che la giornata sarà una battaglia contro gli elementi.

Superficie ostile: cavi ghiacciati e il respiro della città

In superficie, la situazione dei trasporti di terra è drammatica. L’azienda dei trasporti municipali ha dovuto fronteggiare il congelamento delle linee aeree di contatto: in viale Leninsky e lungo la prospettiva Vernadsky, diversi filobus e i moderni tram elettrici sono rimasti bloccati questa mattina, immobili come statue di ghiaccio, a causa della patina isolante formatasi sui cavi che impediva il passaggio della corrente. Le squadre di emergenza, bardate come esploratori polari, hanno lavorato con fiaccole e liquidi sghiaccianti per ripristinare la circolazione, mentre i passeggeri venivano fatti scendere nel gelo per cercare autobus sostitutivi alimentati a diesel speciale artico. Camminare per strada oggi a Mosca è un’esperienza fisica dolorosa: l’aria è così fredda e secca che, inspirando profondamente, si avverte una sensazione di bruciore nei polmoni. Il paesaggio urbano è spettrale: i vapori emessi dai condotti di aerazione dei palazzi e dai tombini del teleriscaldamento salgono dritti verso il cielo, creando colonne di fumo bianco denso che avvolgono i grattacieli di Moscow City, facendoli sembrare ciminiere in un deserto artico.

La battaglia del calore: case ed emergenze

La vera paura dei moscoviti oggi non è fuori, ma dentro casa. Il sistema di teleriscaldamento di Mosca è il più grande al mondo e solitamente efficiente, ma le temperature odierne stanno mettendo a dura prova le tubature. Dai distretti di Khimki e Lyubertsy arrivano segnalazioni di interruzioni localizzate del riscaldamento. In alcune chat di condominio, i residenti si scambiano consigli su come isolare le finestre con coperte e nastro adesivo per non disperdere il calore residuo. Le autorità cittadine hanno alzato la temperatura dell’acqua nelle condutture al massimo tecnico consentito, quasi 130 gradi all’uscita dalle centrali termoelettriche, per garantire che arrivi ancora calda nei radiatori dei piani alti. Nonostante ciò, nelle vecchie khrushchyovkas (i palazzi di epoca sovietica) gli spifferi gelidi trasformano i salotti in celle frigorifere, costringendo le famiglie a vivere in cucina con i fornelli a gas accesi, una pratica pericolosa ma necessaria in queste ore.

Una quotidianità stravolta

Anche il consumo e il commercio si sono adattati a questa condizione estrema. I “corrieri”, figure onnipresenti a Mosca con le loro divise gialle o verdi per la consegna di cibo, sono diventati gli eroi silenziosi della giornata. Con i ristoranti vuoti perché nessuno osa uscire per la pausa pranzo, la richiesta di delivery è esplosa. Tuttavia, molti corrieri che si muovono in bicicletta elettrica hanno dovuto gettare la spugna a causa delle batterie scariche per il freddo o per il rischio di congelamento alle mani, rallentando drasticamente il servizio. Nel centro storico, la Piazza Rossa appare deserta come raramente accade: pochi turisti temerari si scattano selfie veloci con la Cattedrale di San Basilio sullo sfondo, che con le cupole colorate coperte di brina sembra uscita da una fiaba russa, prima di correre a rifugiarsi nei grandi magazzini GUM, dove il riscaldamento è a pieno regime e si vende tè bollente a ritmo continuo.

Verso una notte ancora più dura

Mentre il pomeriggio volge al termine e il sole tramonta poco dopo le 16:00, l’atmosfera in città si fa ancora più cupa. Le previsioni per la notte sono severe: il cielo sereno, privo di nubi che possano trattenere il calore al suolo, favorirà un ulteriore irraggiamento notturno. I meteorologi avvertono che nella cintura esterna di Mosca si potrebbero toccare i -34°C prima della prossima alba. La città si sta chiudendo in se stessa, le luci dei condomini si accendono presto, e c’è una sorta di solidarietà implicita tra gli abitanti. Si vedono persone che aiutano gli automobilisti a spingere macchine in panne o che lasciano aperti gli androni dei palazzi per permettere ai gatti randagi e ai cani di strada di trovare un riparo dalla morte certa. Mosca, abituata al freddo, oggi riscopre la sua anima più dura e resiliente, in attesa che questo “Mostro dell’Est” allenti la sua presa d’acciaio.