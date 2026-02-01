Febbraio inizia con la neve in Aspromonte, risveglio bianco a Gambarie | FOTO

Un soffice manto bianco ha nuovamente avvolto Gambarie d’Aspromonte (RC) trasformando la nota località sciistica calabrese in un piccolo regno invernale. I fiocchi, che hanno fatto la loro comparsa già ieri, si sono intensificati nella notte, regalando, con 0°C, un risveglio fiabesco questa mattina, mentre sulla costa, a Reggio Calabria, dominano pioggia e vento forte. Oggi le montagne calabresi si preparano ad un’imponente nevicata, con panorami candidi e silenziosi che celebrano l’inverno.

