Febbraio stellare tra Parate di Pianeti e Anelli di Fuoco

Se pensavate che l’inverno fosse destinato a scivolare via tra il grigiore delle nuvole e il freddo pungente delle serate casalinghe, fareste bene a rispolverare il binocolo e a cambiare prospettiva. Febbraio 2026, infatti, si rifiuta di essere un mese di transizione qualunque: si preannuncia invece come uno dei periodi più densi e spettacolari per l’astronomia degli ultimi anni, trasformando la volta celeste in un palcoscenico dinamico e affollato. Il menu del mese è ricchissimo e promette di accontentare tutti, dai veterani del telescopio ai semplici sognatori con il naso all’insù: si passerà da rare occultazioni stellari a vere e proprie “parate” planetarie che vedranno i giganti del nostro Sistema Solare allinearsi in una coreografia cosmica. Tra eclissi che disegnano anelli di fuoco e polveri cosmiche che illuminano il crepuscolo, ogni serata di questo febbraio offrirà un motivo valido per sfidare il gelo e riscoprire la meraviglia del cosmo.

La Luna della Neve incontra il “Piccolo Re”

Il mese apre col botto. Ieri è stata protagonista la Luna Piena (tradizionalmente chiamata “Luna della Neve”), che si trova accanto a Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone. Per gli osservatori in Nord America ed Europa orientale, la serata del 2 febbraio offrirà un evento ancora più raro: un’occultazione, ovvero il passaggio della Luna direttamente davanti alla stella, nascondendola temporaneamente alla vista.

La Parata dei 6 Pianeti

A partire dall’8 febbraio, gli appassionati di astronomia potranno assistere a una spettacolare “parata di pianeti”. Per circa 2 settimane, 6 dei nostri vicini di casa si disporranno nel cielo in una configurazione suggestiva:

Venere e Mercurio brilleranno bassi all’orizzonte subito dopo il tramonto;

e brilleranno bassi all’orizzonte subito dopo il tramonto; Saturno si troverà nelle loro vicinanze, verso Ovest-Sud/Ovest;

si troverà nelle loro vicinanze, verso Ovest-Sud/Ovest; Giove dominerà la scena, splendendo alto nel cielo sudorientale;

dominerà la scena, splendendo alto nel cielo sudorientale; anche i più timidi Nettuno e Urano faranno parte di questo dispiegamento cosmico.

Il 17 febbraio un “Anello di Fuoco”

Il momento clou del mese arriverà a metà febbraio. Una Luna Nuova si interporrà perfettamente tra la Terra e il Sole, creando un’eclissi solare anulare. Poiché la Luna si troverà in un punto della sua orbita leggermente distante dalla Terra, non coprirà interamente il disco solare, lasciando visibile un cerchio luminoso mozzafiato.

L’eclissi sarà visibile nella sua totalità (“Anello di Fuoco”) solo dall’Antartide, mentre un’eclissi parziale sarà visibile dalle zone meridionali del Sud America e dell’Africa.

Questa data non è solo astronomicamente rilevante, ma anche culturalmente fondamentale. La Luna Nuova del 17 febbraio segnerà infatti l’inizio del Capodanno Cinese (l’anno del Cavallo di Fuoco) e l’inizio del mese sacro del Ramadan per il mondo musulmano (con il primo avvistamento della falce di luna previsto per il 18).

La “Falsa Alba” e altre chicche celesti

Oltre agli eventi principali, il cielo di febbraio offrirà dettagli per gli osservatori più attenti: oltre ai grandi eventi che cattureranno l’attenzione dei media, il cielo di febbraio nasconde piccoli tesori riservati agli osservatori più pazienti e curiosi. Verso la metà del mese, ad esempio, si potrà assistere al fenomeno della luce zodiacale, spesso descritta come un “falso crepuscolo”: si tratta di un debole bagliore piramidale che si innalza dall’orizzonte circa un’ora dopo il tramonto, causato dalla polvere interplanetaria che riflette la luce solare.

Pochi giorni dopo, il 20 febbraio, sarà il turno di Mercurio, che raggiungerà il suo punto più alto nel cielo serale, offrendo una rara finestra di ottima visibilità per un pianeta solitamente difficile da scorgere. A chiudere questa rassegna di meraviglie sarà l’incontro ravvicinato del 23 febbraio, quando la Luna passerà a un soffio dalle Pleiadi, l’ammasso stellare delle “Sette Sorelle”, regalando un quadro celeste di straordinaria delicatezza, perfetto da osservare anche con un semplice binocolo.

Cosa ci aspetta a marzo?

Febbraio è solo il primo atto. L’eclissi solare del 17 prepara infatti il terreno per un altro grande evento: l’eclissi lunare totale del 3 marzo 2026. In quell’occasione, la Luna si tingerà di un rosso ramato intenso per 58 minuti, regalandoci una “Luna di Sangue“.