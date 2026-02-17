Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura: due ragazze in difficoltà, interviene l’elisoccorso

Hanno tentato di affrontare la ferrata del Corno Rat, in Valmadrera, nella provincia di Lecco, senza avere con loro l’attrezzatura specifica e, a metà percorso, si sono trovate in una situazione di difficoltà. E’ accaduto a due ragazze, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30. Una delle due è rimasta bloccata senza riuscire a proseguire; l’altra invece è riuscita a raggiungere un punto dal quale ha lanciato l’allarme. Gli uomini del Soccorso alpino si sono immediatamente attivati: due tecnici della stazione Triangolo Lariano del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico si sono portati sul posto, mentre altri tecnici della stazione di Lecco (entrambe le stazioni appartengono alla XIX Delegazione lariana) erano pronti in piazzola presso il centro operativo del Bione, per eventuale supporto nelle operazioni.

Sul luogo è arrivato quindi l’elisoccorso di Como di Areu-Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato la giovane incrodata in ferrata e l’ha trasferita in ospedale; l’altra è stata raggiunta dalle squadre territoriali e accompagnata a valle.