Fico: “la Slovacchia interromperà le forniture elettriche di emergenza a Kiev”

Il primo ministro slovacco Robert Fico ha annunciato l’intenzione di interrompere le forniture di elettricità di emergenza all’Ucraina dalla Slovacchia. Su Facebook, riportato dal Guardian, Fico ha affermato che l’iniziativa verrà annullata non appena l’Ucraina riprenderà il transito del petrolio verso la Slovacchia attraverso l’oleodotto Druzhba. Nonostante le segnalazioni di danni causati dalla guerra, Fico ha affermato che l’oleodotto rimane operativo e ha definito inaccettabile il rifiuto dell’Ucraina di trasportare petrolio. La fornitura di petrolio diretto a Slovacchia e Ungheria attraverso l’oleodotto Druzba è interrotta dopo gli attacchi russi di gennaio alle infrastrutture energetiche ucraine. Secondo Bratislava e Budapest, l’Ucraina non ha ripreso il trasporto di petrolio russo per motivi politici.