Forte terremoto al largo della Penisola di Kamchatka (Russia). L’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 5.8, avvenuto alle 05:59 ora italiana (16:59 ora locale) ad una profondità di 9 km. I terremoti al largo della Penisola di Kamchatka si verificano principalmente a causa della potente interazione tra placche tettoniche lungo la cosiddetta zona di subduzione. In quest’area, la placca del Pacifico scivola incessantemente sotto quella Okhotsk con un movimento convergente. Durante questo processo, l’attrito tra le enormi masse rocciose accumula una pressione colossale che le rocce non riescono più a sopportare. Quando questo limite viene superato, l’energia accumulata si libera istantaneamente attraverso una rottura improvvisa della crosta terrestre. Questo violento rilascio genera le onde sismiche.