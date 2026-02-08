Forte terremoto in Messico: trema lo stato di Oaxaca | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Messico alle 15:42 locali (le 22:42 italiane) di oggi, domenica 8 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro individuato 2km a nord-ovest di Santo Tomás Tamazulapan, nello stato di Oaxaca. Il sisma si è verificato ad una profondità di 20km. Al momento, non sono noti danni a persone o cose.