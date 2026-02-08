Forte terremoto scuote il nord del Cile | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Cile alle 12:23 locali (le 17:23 italiane) di oggi, domenica 8 febbraio. I sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 5.7 con epicentro individuato 76km a est-nordest di La Tirana, nel nord del Paese, e profondità di 119km (dati USGS). Al momento, non sono noti danni a persone o cose.