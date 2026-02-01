Forte terremoto scuote il Sud dell’Iran

Un terremoto magnitudo 5.2 ha colpito la città di Asaluyeh, nel Sud dell’Iran. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né danni significativi. Il sisma si è verificato alle 08:41 locali le 06:11 ora italiana. Finora non sono stati segnalati danni o feriti, secondo quanto dichiarato da Kurosh Dehghan, Direttore Generale della Gestione delle Crisi del Governatorato di Bushehr, all’agenzia di stampa Tasnim. La scossa, che ha avuto ipocentro ad una profondità di 18 km, ha interessato un’area a 23 kc dalla città, vicino al più grande giacimento di gas naturale del mondo. Dopo l’evento, squadre di soccorso e di valutazione dei danni sono state inviate sul posto per verificare eventuali emergenze.

L’Iran è noto per la sua elevata attività sismica: tra i terremoti più gravi della storia recente del Paese si ricordano quelli del dicembre 2003 e del giugno 1990, che causarono rispettivamente circa 31mila e 37mila morti. Nel novembre 2017, un sisma di magnitudo 7.3 nella provincia occidentale di Kermanshah provocò 620 vittime e oltre 12mila feriti.