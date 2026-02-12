Forte terremoto scuote la costa del Cile: epicentro nei pressi di Ovalle | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito la costa del Cile centrale alle 10:34 locali (le 14:34 italiane) di oggi, giovedì 12 febbraio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.2, con epicentro individuato 32km a sud-ovest di Ovalle, e profondità di 37km (dati USGS). La scossa è stata avvertita anche in Argentina, nella provincia della Cordigliera delle Ande. Al momento, non sono noti danni a persone o cose.