Frana in Costiera Amalfitana: evacuate 5 famiglie | VIDEO

I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatosi dal costone sottostante la SS163. Il distacco ha danneggiato le reti metalliche di protezione e invaso con detriti via Madonna dell’Arco, a ridosso di alcune abitazioni. Dopo i rilievi tecnici e la georeferenziazione della nicchia di distacco, è emerso un potenziale rischio per le case circostanti e per la viabilità sovrastante: disposta l’evacuazione precauzionale di 5 famiglie, e la SS163 è stata interdetta al traffico. Impiegati ieri droni dei vigili del fuoco per monitorare il fronte della frana.

