Frana nel Cosentino: evacuati 3 edifici a Belvedere Marittimo

A Belvedere Marittimo, nel Cosentino, le famiglie che abitano in 3 edifici della località San Nicola sono state evacuate in via precauzionale a causa di una frana. Un significativo smottamento ha interessato il versante a valle delle abitazioni, causando il crollo di alcune aree cortilizie e danni alle strutture. Il sindaco Vincenzo Cascini ha ordinato l’evacuazione degli edifici e ha vietato l’accesso fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. L’amministrazione comunale sta provvedendo a trovare sistemazioni temporanee per le famiglie coinvolte.

Il sopralluogo tecnico effettuato da rappresentanti del Comune, vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale ha evidenziato la persistenza di instabilità del versante franato, con rischio di ulteriori smottamenti.

Secondo il primo cittadino, l’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha provocato “danni ingenti” sull’intero territorio comunale. Cascini ha sottolineato che la situazione di rischio osservata a San Nicola è simile a quella presente in molte altre contrade montane della zona.