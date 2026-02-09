Frana Niscemi, ciclone Harry e Ponte sullo Stretto, l’ad Ciucci: “pronti a collaborare con i nostri ingegneri”

“La società Stretto di Messina, proseguendo nell’impegno per realizzare il Ponte sullo Stretto, è pronta a mettere a disposizione la propria struttura tecnica e il proprio know how per collaborare nel far fronte ai danni generati dal ciclone Harry, sulle coste joniche, siciliana e calabrese. Negli anni, grazie agli studi che abbiamo fatto su tutte le componenti dell’ambiente, abbiamo acquisito una profonda conoscenza del territorio dello Stretto, sia in Calabria che in Sicilia. Le attività potrebbero consistere nella puntuale definizione dei danni stessi, nella progettazione degli interventi e nella rapida esecuzione“. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, intervenendo stamattina ad Agorà Rai 3.