Frana Niscemi, il sindaco: “domani riprendono le lezioni, psicologi nelle scuole”

“Domani a Niscemi ripartiranno le attività didattiche, riapriranno le scuole. Abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere. Se le scuole riaprono è perché sono in sicurezza, in una zona non interessate dalla frana. Abbiamo controllato anche i termosifoni, facendo un intervento tecnico e funzionano“: è quanto ha dichiarato il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in un video postato su Facebook. “Ci saranno anche delle equipe di psicologi che faranno un giro nelle scuole per un’attività di supporto e verifica, un primo approccio per trattare la vicenda che ci ha sconvolti“.