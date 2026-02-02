Frana Niscemi, Schifani: “contrario ad una new town, ok all’espansione verso l’area di Gela”

Nell’ordinanza predisposta per rifondere i danni delle mareggiate del ciclone Harry sono compresi anche gli interventi conseguenti alla frana di Niscemi. “Sono per la concentrazione delle attività, più che per la moltiplicazione di uffici e commissari”, ha spiegato il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa con il Ministro agli Esteri, Antonio Tajani, a Palermo. “Aspetto di avere una relazione da parte del sindaco e dell’amministrazione competente sugli immobili sfitti per capire quante abitazioni vuote ci sono e coloro che ne hanno bisogno“, e così procedere alla ricollocazione, ha aggiunto.

“Nessuno rimarrà senza una casa“, ha assicurato il Presidente, spiegando di essere “contrario a una new town” e di pensare piuttosto “a una espansione di Niscemi verso l’area messa a disposizione del Comune di Gela e che è pubblica“, quindi facilmente utilizzabile. I bonus affitti da 400 o 500 euro al mese “metteranno tutti in condizione di affittare un immobile“.