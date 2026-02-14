Frana Niscemi, sgomberate altre case lungo una strada provinciale

Sgomberate alcune case e attività commerciali che si trovano a valle lungo la strada provinciale 11, l’unica percorribile dopo la chiusura delle altre due, la 10 e la 12, per la frana a Niscemi. Il provvedimento sarebbe stato predisposto dopo il sopralluogo effettuato dai magistrati e dai consulenti della Procura di Gela, che indaga sul disastro. Tre le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, chiusi un negozio di marmi e un altro di prodotti per l’agricoltura, off limits anche un deposito abbandonato da tempo.