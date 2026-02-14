Frana Niscemi: sopralluoghi e lavori sulle strade provinciali per garantire la percorribilità

Sono 1.112 le domande arrivate al Comune di Niscemi per richiedere il contributo di autonoma sistemazione (CAS). È quanto ha comunicato il sindaco Massimiliano Conti durante il consueto briefing in prefettura del Centro di Coordinamento Soccorsi. Le richieste sono attualmente in fase di inserimento nel sistema informatico “Designa”. Per quanto riguarda le attività produttive, l’Irfis è stato nominato soggetto attuatore per l’erogazione dei contributi fino a 20 mila euro. Inoltre, è stata individuata un’area per l’installazione temporanea di due scuole modulari.

Sul fronte della viabilità, è stato effettuato un sopralluogo sulle strade provinciali SP82 e SP35. Su indicazione del Libero Consorzio di Caltanissetta, sono stati programmati interventi di attraversamento idraulico, sistemazione della sede stradale e rifacimento del manto stradale, per rendere le vie percorribili. È stata anche ipotizzata, da verificare, la trasformazione di una trazzera in strada vicinale per migliorare i collegamenti con il Comune di Niscemi. Restano in corso gli studi per la realizzazione di un bypass sulla SP11, volto a garantire un’alternativa viabile.

Infine, i vigili del fuoco hanno effettuato ieri 41 interventi di recupero beni negli edifici situati in zona rossa, di cui tre tra i 30 e i 50 metri dal fronte della frana.