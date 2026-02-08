Frana su strada privata di una clinica a Camogli: i Vigili del Fuoco aiutano i parenti dei degenti a passare da sentieri nei boschi

Una grossa frana si è abbattuta oggi pomeriggio sulla strada privata che collega la via Aurelia con la clinica cardiovascolare nel comune di Camogli (Genova). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Rapallo, Chiavari e Genova, che hanno aiutato per prima cosa i parenti dei degenti rimasti bloccati con le auto a percorrere a piedi un piccolo sentiero nei boschi. Una situazione particolarmente difficile in attesa dell’apertura di un varco sulla stretta carreggiata per raggiungere la clinica che ha un potenziale di 50 posti letto.