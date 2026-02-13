Francia in allerta per piene generalizzate: il maltempo non è finito

Maltempo Francia, ''le perturbazioni in arrivo rialimenteranno le piene. Quindi non siamo assolutamente in una logica di ritorno alla normalità nei prossimi giorni"

Maltempo Francia Tolosa

La Francia, colpita in quest’ultima settimana di condizioni meteo instabili, tra cui la tempesta Nils, è in situazione di ”piene generalizzate” e ”l’episodio non è affatto finito“: è quanto annunciato oggi dalla direttrice di Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, l’organismo pubblico incaricato della sorveglianza di fiumi in piena e delle esondazioni. ”Le perturbazioni in arrivo – avverte – rialimenteranno le piene. Quindi non siamo assolutamente in una logica di ritorno alla normalità nei prossimi giorni“. L’esperta si è espressa in occasione di una conferenza telefonica organizzata dal Ministero francese per la Transizione ecologica.

