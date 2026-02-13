Francia in allerta per piene generalizzate: il maltempo non è finito

La Francia, colpita in quest’ultima settimana di condizioni meteo instabili, tra cui la tempesta Nils, è in situazione di ”piene generalizzate” e ”l’episodio non è affatto finito“: è quanto annunciato oggi dalla direttrice di Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, l’organismo pubblico incaricato della sorveglianza di fiumi in piena e delle esondazioni. ”Le perturbazioni in arrivo – avverte – rialimenteranno le piene. Quindi non siamo assolutamente in una logica di ritorno alla normalità nei prossimi giorni“. L’esperta si è espressa in occasione di una conferenza telefonica organizzata dal Ministero francese per la Transizione ecologica.