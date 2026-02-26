Germania, il Ministro dell’Economia propone di abolire i sussidi per i piccoli impianti fotovoltaici

Il ministro dell’Economia tedesco, Katherina Reiche, intende abolire i sussidi per i piccoli impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni. Questo è quanto emerge da una bozza di circa 400 pagine per una riforma della Legge sulle Fonti Energetiche Rinnovabili, come riportato da Handelsblatt. Il documento è una bozza di lavoro del ministero, datata fine gennaio. La Legge sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (Eeg) regola la quantità di energia eolica e fotovoltaica (Fv) che deve essere installata in Germania e quale sarà la tariffa di incentivazione statale per le energie rinnovabili.

Con questa proposta di legge, il ministero dell’Economia tocca una questione delicata. Il settore delle energie rinnovabili e l’opposizione accusano già il ministro Reiche di voler rallentare l’espansione delle energie rinnovabili. L’idea di tagliare i sussidi circolava già negli ultimi mesi e sta suscitando ulteriori critiche. I sussidi per l’energia solare godono di un ampio sostegno pubblico, e quindi anche politico, sottolinea Handelsblatt. Questo si estende anche alle fila del gruppo parlamentare Cdu-Csu al Bundestag, così come al loro partner di coalizione, l’Sdp. Reiche deve quindi aspettarsi una notevole resistenza.