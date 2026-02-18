Germania, la posizione del Governo sugli interventi statali sul gas per il prossimo inverno

Il governo federale tedesco non ravvisa necessità di interventi statali sul mercato del gas per il prossimo inverno e punta invece su nuove regole per gli operatori dei depositi. La responsabilità della preparazione resta in capo a fornitori e trader, secondo quanto riferito dal ministero dell’Economia. La situazione di mercato risulta nettamente migliore rispetto all’anno precedente, con il 60% della capacità dei depositi tedeschi già commercializzato per la prossima stagione. Per l’attuale inverno la sicurezza delle forniture è garantita nonostante i livelli ridotti delle scorte.

Su richiesta dei Verdi, la commissione Economia del Bundestag ha tenuto nel pomeriggio di ieri una seduta straordinaria in videoconferenza, con l’intervento del ministro dell’Economia Katherina Reiche e del presidente della Bundesnetzagentur Klaus Müller sulla sicurezza delle forniture di gas. I Verdi hanno motivato la convocazione con i bassi livelli dei depositi, chiedendo misure per garantire l’approvvigionamento e ridurre la dipendenza da fonti fossili di Paesi instabili. Il ministero dell’Economia ha poi comunicato di essere impegnato nella definizione di norme transitorie per gli obblighi di stoccaggio. Come stabilito dall’accordo di coalizione, il ministero sta verificando tali misure e valutando la protezione delle infrastrutture critiche da possibili attacchi, come nel caso dei gasdotti.

“L’introduzione di strumenti aggiuntivi avverrà solo se si dimostreranno efficienti e a costi contenuti”, hanno precisato le fonti governative per delineare i confini del piano.