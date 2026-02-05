Germania, maxi blackout a Stoccarda: spenti anche i semafori

Un nuovo blackout elettrico ha colpito la Germania, questa volta interessando la città di Stoccarda. La notizia è stata diffusa dalla polizia locale tramite X. Diversi semafori risultano fuori servizio e, come riferito da una portavoce delle forze dell’ordine, sono state inviate pattuglie per gestire la viabilità. Secondo la polizia, il guasto riguarda incroci stradali particolarmente trafficati. Al momento non sono ancora note le cause dell’interruzione di corrente. Un portavoce dei vigili del fuoco ha inoltre segnalato numerosi interventi dovuti all’attivazione di allarmi antincendio, precisando però che non si registrano incendi.

Stoccarda, capoluogo del Land del Baden-Wuerttemberg, ha una popolazione di circa 600mila abitanti ed è sede di numerose istituzioni ed aziende.