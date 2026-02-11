Germania, scorte di gas ai minimi dal 2022: timori per la sicurezza energetica

I livelli di riempimento dei depositi di gas in Germania sono scesi ai valori più bassi dal 2022, suscitando preoccupazione nel settore per la sicurezza energetica. In un’intervista alla Augsburger Allgemeinen, il presidente dell’associazione “Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft”, Timm Kehler, sottolinea che gli stoccaggi hanno raggiunto un livello insolitamente basso a causa dell’inverno rigido che ha aumentato i consumi e di una preparazione insufficiente nei mesi precedenti. In media, tra il 2017 e il 2021, i depositi alla stessa data risultavano oltre 20 punti percentuali più pieni. Gli operatori chiedono ora che, nei prossimi anni, vengano rafforzate le strategie di approvvigionamento.