Germania, via libera del Bundestag all’accelerazione dei progetti sull’idrogeno

Il Bundestag ha approvato un disegno di legge che assegna priorità più alta ai progetti legati all’idrogeno, con l’obiettivo di ridurre tempi e complessità delle procedure autorizzative. Il provvedimento, sostenuto da Cdu, Csu e Spd e respinto da tutti i partiti di opposizione, permette di classificare tali iniziative come “di eccezionale interesse pubblico”, consentendo iter di pianificazione più rapidi e termini amministrativi più brevi o eliminati del tutto. La normativa riguarda l’intera catena del valore dell’idrogeno, dalla produzione al trasporto fino allo stoccaggio. Il governo federale punta in particolare a un impiego crescente di questo vettore energetico nella siderurgia, nell’aviazione e nel trasporto marittimo. Resta tuttavia limitata la disponibilità di idrogeno “verde”, prodotto in modo completamente neutrale per il clima.