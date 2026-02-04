Giappone paralizzato dalla neve: 35 morti nelle ultime settimane

La neve ha sommerso il Giappone settentrionale da circa 2 settimane, causando finora 35 vittime in tutto il Paese: è l’ultimo aggiornamento fornito dalle autorità governative, che hanno sottolineato come molti decessi siano legati a malori improvvisi, come attacchi cardiaci, o a incidenti avvenuti durante la rimozione della neve. Secondo i dati ufficiali, almeno 15 prefetture sono state interessate dalle intense precipitazioni nevose, con accumuli che nelle aree più colpite hanno raggiunto i 2 metri di altezza. Il bilancio più grave si registra nella prefettura di Niigata, importante regione risicola del Nord del Giappone, dove si contano 12 morti. Tra questi, un uomo sulla cinquantina è stato trovato privo di sensi sul tetto della propria abitazione nella città di Uonuma lo scorso 21 gennaio.

Un altro decesso è stato riportato nella città di Nagaoka, dove un 70enne è stato rinvenuto a terra davanti alla sua casa. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato dichiarato morto poco dopo. Le autorità locali ritengono che sia precipitato dal tetto mentre era impegnato a spalare la neve.

Il portavoce del governo giapponese, Minoru Kihara, ha lanciato un appello alla prudenza. Nonostante l’arrivo di temperature leggermente più miti, il progressivo scioglimento della neve potrebbe aumentare i rischi, favorendo frane e rendendo le superfici particolarmente scivolose. Kihara ha raccomandato ai cittadini di prestare la massima attenzione durante le operazioni di sgombero della neve, suggerendo l’uso di caschi protettivi e corde di sicurezza.

Per fronteggiare l’emergenza, sono state attivate diverse unità operative nella prefettura di Niigata e nelle regioni limitrofe, dove le nevicate sono iniziate il 20 gennaio. Altri decessi sono stati segnalati nella prefettura di Akita, con 7 vittime, e in quella di Yamagata, dove i morti sono 5 .

Il bilancio complessivo dei feriti a livello nazionale è salito a 393 persone, di cui 126 in condizioni gravi. Solo nella prefettura di Niigata si contano 42 feriti gravi. Le precipitazioni hanno inoltre provocato danni a 14 abitazioni, 3 delle quali proprio a Niigata e 8 nella prefettura di Aomori.

Incidenti e decessi legati alle intense nevicate non sono rari in Giappone: secondo l’Agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri, nello scorso inverno si sono registrate 68 vittime in 6 mesi.

Le previsioni meteo indicano infine l’arrivo di nuove nevicate intense nel prossimo fine settimana.