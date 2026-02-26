Glicemia alta e rischio diabete: 2 “super frutti” proteggono il cuore e rigenerano le arterie

Il prediabete è una condizione silenziosa e insidiosa che colpisce una fetta sempre più ampia della popolazione mondiale, spesso senza che i soggetti interessati ne siano consapevoli; si stima infatti che solo negli Stati Uniti più di una persona su tre si trovi in questa zona grigia, caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue elevati ma non ancora sufficienti per una diagnosi di diabete di tipo 2. Questa fase clinica non è affatto innocua: l’iperglicemia e la resistenza all’insulina danneggiano progressivamente l’endotelio, ovvero il rivestimento interno dei vasi sanguigni, aprendo la strada a gravi complicanze macrovascolari e microvascolari. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dall’Illinois Institute of Technology e pubblicata sul prestigioso Journal of the American Heart Association suggerisce che la prevenzione possa passare per una strategia alimentare estremamente semplice e gratificante. Lo studio, guidato dalla professoressa Britt Burton-Freeman, ha dimostrato che l’integrazione quotidiana di un avocado intero e di una porzione di mango fresco nella dieta di adulti con prediabete è in grado di produrre miglioramenti clinici significativi nella funzione dei vasi sanguigni e nella pressione arteriosa in appena 8 settimane, offrendo uno scudo protettivo naturale molto prima che la malattia diabetica possa conclamarsi.

La dieta “AM”: un esperimento di 8 settimane

I ricercatori hanno coinvolto un gruppo di adulti con prediabete, suddividendoli in 3 categorie:

Gruppo AM (Avocado-Mango): ha aggiunto alla propria dieta abituale un avocado Hass di medie dimensioni e una tazza (quantità “cup”) di mango fresco ogni giorno; Gruppo di controllo: ha consumato alimenti a base di carboidrati con lo stesso apporto calorico, ma senza i nutrienti specifici dei due frutti.

Il dato più sorprendente è che i benefici osservati nel primo gruppo sono avvenuti senza variazioni nel peso corporeo o nell’introito calorico totale. Ciò suggerisce che non è stata la quantità di cibo a fare la differenza, ma la qualità dei nutrienti introdotti.

Arterie più elastiche e pressione sotto controllo

Il parametro chiave misurato nello studio è la dilatazione flusso-mediata (FMD), un indicatore fondamentale della salute dell’endotelio e della capacità delle arterie di dilatarsi per favorire la circolazione.

Risultati vascolari: nel gruppo che ha consumato avocado e mango, la FMD è salita al 6,7% , mentre nel gruppo di controllo è scesa al 4,6%. Un incremento che indica un netto miglioramento della flessibilità arteriosa;

nel gruppo che ha consumato avocado e mango, la FMD è salita al , mentre nel gruppo di controllo è scesa al 4,6%. Un incremento che indica un netto miglioramento della flessibilità arteriosa; Pressione arteriosa: si è registrata una riduzione significativa della pressione diastolica, particolarmente marcata negli uomini. Mentre il gruppo di controllo ha visto un aumento della pressione centrale di circa 5 mmHg, chi ha mangiato i due frutti ha registrato una riduzione di 1,9 punti, un cambiamento clinicamente rilevante per la salute del cuore a lungo termine.

Non solo zuccheri: il potere della densità nutrizionale

Sebbene lo studio non abbia rilevato cambiamenti immediati nei livelli di colesterolo o di infiammazione sistemica, i partecipanti al protocollo “AM” hanno beneficiato di un aumento naturale di fibre, vitamina C e grassi monoinsaturi sani.

Inoltre, i ricercatori hanno notato miglioramenti in alcuni marcatori della funzionalità renale, come la velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR), suggerendo che i benefici di questa combinazione alimentare possano estendersi oltre il sistema circolatorio.

“Questa ricerca rafforza il potere delle strategie alimentari come prima linea di difesa per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, specialmente in popolazioni vulnerabili come quelle con prediabete“, ha dichiarato la Professoressa Burton-Freeman.

Una strategia “Food-First”

Il messaggio che emerge dallo studio è incoraggiante: la salute del cuore non deve necessariamente passare per restrizioni punitive o regimi dietetici impossibili da mantenere. Piccole aggiunte mirate di frutti densi di nutrienti possono fungere da vera e propria “medicina preventiva”, proteggendo le arterie dai danni causati dalla glicemia alta prima che sia troppo tardi.