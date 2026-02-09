Google sigla un contratto di acquisto per 100 MW di energia eolica con EnBW

Google ha siglato un contratto di acquisto di energia elettrica della durata di 15 anni con la tedesca EnBW per 100 MW di capacità proveniente dal parco eolico offshore He Dreiht, la cui costruzione è in fase di completamento nel Mare del Nord. L’accordo riguarda una parte della produzione complessiva dell’impianto da 960 MW, destinato a entrare pienamente in funzione entro quest’anno. Il parco, situato a circa 85 chilometri a nord-ovest dell’isola di Borkum, ha iniziato a fornire elettricità nel novembre 2025, con l’installazione delle turbine avviata nell’aprile precedente. EnBW prevede di completare entro l’estate 2026 il montaggio e la messa in esercizio di tutte le 64 turbine da 15 MW ciascuna.

Con il nuovo contratto di acquisto di Energia (Power Purchase Agreement, PPA) siglato con Google, EnBW prosegue la strategia di assicurarsi acquirenti di lungo periodo per la gran parte della produzione del parco eolico He Dreiht. L’utility tedesca ha già sottoscritto contratti simili con aziende tra cui DHL (20 MW), Evonik (150 MW in due tranche), Fraport (85 MW), Bosch (50 MW), Salzgitter Flachstahl (50 MW), Deutsche Bahn (20 MW) e Deutsche Telekom-PASM (100 MW).

Secondo EnBW, questi accordi rappresentano un passo decisivo per la trasformazione del mercato energetico e la decarbonizzazione dell’industria e dell’economia digitale. Google, che da tempo utilizza Energia eolica offshore per alimentare le proprie attività, ha sottolineato che l’intesa contribuirà ad aumentare la quota di Energia pulita disponibile in Germania, sostenendo al contempo lo sviluppo di infrastrutture energetiche per l’intelligenza artificiale. “Contrattando nuova Energia eolica da EnBW, stiamo portando online più Energia pulita in Germania per alimentare le nostre operazioni”, ha detto Adam Elman, direttore della sostenibilità di Google per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, “accelerando nel contempo la transizione verso una rete elettrica più sostenibile”.