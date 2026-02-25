Healthy Scalp: il nuovo trend beauty nato negli USA si sviluppa anche in Italia

La chioma piena è da sempre parte dell’immaginario hollywoodiano. Volume, lunghezza, movimento scenico: elementi che molte star – da Jennifer Lopez a Demi Moore – costruiscono con extension e styling impeccabile. Non è un mistero, né una contraddizione. È linguaggio visivo. Accanto a questa costruzione estetica, negli Stati Uniti si è però affermata una riflessione più strutturata: non solo come appare la chioma, ma in che condizioni biologiche si trova il cuoio capelluto che la sostiene. Non si tratta di sostituire extension o tecniche di styling, ma di affiancare alla costruzione dell’immagine una maggiore attenzione al microambiente follicolare.

Ll trend partito dagli USA: cos’è l’Healthy Scalp

Si chiama Healthy Scalp ed è il nuovo trend beauty nato negli Stati Uniti che sta iniziando a crescere anche in Italia. Il concetto è semplice ma innovativo: il cuoio capelluto è pelle e, come tale, invecchia. Negli USA si parla apertamente di invecchiamento dello scalp, cioè di perdita progressiva di qualità del tessuto che sostiene il follicolo, prima ancora che di caduta evidente. L’approccio non è più solo correttivo, ma preventivo.

“Il vero cambio di paradigma”, spiega la dottoressa Stefania Enginoli, “è smettere di concentrarsi esclusivamente sul capello visibile e iniziare a lavorare sul microambiente in cui cresce”.

Cosa succede quando il cuoio capelluto invecchia

Il cuoio capelluto è un tessuto altamente specializzato, ricco di follicoli piliferi, fibroblasti, ghiandole sebacee e rete vascolare. Con il passare del tempo si osserva una riduzione dell’attività dei fibroblasti, cellule responsabili della produzione di collagene ed elastina, fondamentali per la struttura dermica. La matrice extracellulare si impoverisce, il microcircolo può diventare meno efficiente e l’apporto di ossigeno e nutrienti al follicolo si riduce. Parallelamente aumenta lo stress ossidativo, con accumulo di radicali liberi che alterano l’equilibrio cellulare.

Può instaurarsi una condizione di infiammazione cronica di basso grado, caratterizzata dal rilascio di citochine pro-infiammatorie che interferiscono con la fase anagen, favorendo nel tempo l’assottigliamento del fusto e la miniaturizzazione del follicolo.

“È un processo lento e silenzioso”, precisa Enginoli. “Spesso ci si accorge del problema quando la densità è già visibilmente cambiata”.

Il ruolo degli ormoni: menopausa e predisposizione androgenetica

Durante la perimenopausa e la menopausa la diminuzione degli estrogeni incide sulla stabilità del ciclo di crescita e sulla qualità del tessuto dermico dello scalp. Il capello può diventare progressivamente più sottile e meno strutturato. Negli uomini – e in alcune donne – con predisposizione androgenetica, cioè con una maggiore sensibilità dei follicoli agli androgeni, il processo di miniaturizzazione può essere più rapido.

“La genetica è un fattore importante”, chiarisce la dottoressa Enginoli, “ma la qualità del microambiente può influenzare l’evoluzione del processo. Migliorare il terreno biologico significa sostenere il follicolo nel tempo”.

Il PRP: il cuore del protocollo

Nel percorso Healthy Scalp il PRP (Plasma Ricco di Piastrine) rappresenta uno degli strumenti principali. Il trattamento prevede un prelievo di sangue del paziente, che viene centrifugato per isolare il plasma ad alta concentrazione piastrinica. Le piastrine rilasciano fattori di crescita come PDGF, TGF-β e VEGF, molecole in grado di stimolare la neoangiogenesi, sostenere l’attività cellulare e migliorare il microcircolo locale.

“Il PRP è una biostimolazione fisiologica”, spiega Enginoli. “Utilizziamo componenti del paziente stesso per favorire un ambiente più ricco di ossigeno e nutrienti e modulare l’infiammazione”.

Come si struttura il percorso

Il protocollo inizia con una valutazione clinica e tricoscopica per analizzare densità, diametro del fusto e stato del cuoio capelluto. La fase iniziale prevede generalmente tre o quattro sedute di PRP, distanziate di circa tre o quattro settimane. Questa prima fase serve a riattivare i processi biologici locali e migliorare la qualità dermica dello scalp.

Successivamente vengono programmati richiami di mantenimento personalizzati nel corso dell’anno, in base alla risposta individuale. Le procedure sono ambulatoriali, con tempi di recupero minimi, ma richiedono il rispetto dei tempi biologici del follicolo, che non sono immediati.

Una nuova attenzione alla qualità del tessuto

Il vero cambiamento introdotto dal trend Healthy Scalp non riguarda solo la densità visibile, ma la qualità del tessuto che sostiene il capello.

“Non si tratta di creare un effetto artificiale”, conclude la dottoressa Enginoli. “L’obiettivo è preservare la vitalità del follicolo e accompagnare il naturale processo di invecchiamento in modo più equilibrato”.