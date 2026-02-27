I laghi Arvo e Ampollino al centro di un progetto di ricerca sulle risorse idriche

La risorsa “acqua” è sempre più importante e fondamentale per la nostra vita. L’UNICAL (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente) ha promosso un importante progetto che si è sviluppato con un’ampia attività di ricerca, coinvolgendo varie personalità direttamente impegnate sul campo e che ha visto anche lo svolgimento di una ben nutrita e partecipata tavola rotonda svoltasi il 25 febbraio scorso. Il progetto di ricerca si chiama “Dialoghi pubblici sull’acqua, tra scarsità e sostenibilità”. Il progetto approfondisce i temi della gestione delle risorse idriche, con particolare attenzione agli invasi e alle centrali idroelettriche della Sila, tra cui Arvo e Ampollino. Ad essere coinvolti sono stati vari attori operanti sul territorio calabrese e silano in particolare.

Dopo i saluti istituzionali del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, prof. E. Giap Parini, sono seguiti gli interventi di Valeria Tarditi, Giulio Citroni, Alfonso Senatore, Daniele Garritano, Vittoria Virgili – Università della Calabria, Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali (DISPeS) e di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm). La tavola rotonda è proseguita grazie agli interventi di Antonio Ammirati, Serena Cedrini, Gianluca Congi, Giacomo Giovinazzo, Antonio Nicoletti, Pino Fabiano, Fabio Maisto, Francesca Pisani, Alessandro Porco, Benito Scazziota, Pietro Secreti, Salvatore Siviglia, Pietro Tarasi, Giuseppe Viggiani, in rappresentanza della più ampia platea costituita da enti, istituzioni, associazioni e aziende.