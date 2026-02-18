Il 18 febbraio 2021 la storica discesa di Perseverance su Marte

Il 18 febbraio rappresenta una data storica per l’esplorazione spaziale contemporanea. Proprio in questo giorno, nel 2021, il rover Perseverance della NASA completò con successo il suo atterraggio su Marte, segnando una delle missioni scientifiche più ambiziose degli ultimi decenni. Oggi, 18 febbraio 2026, ricorre il 5° anniversario di quell’impresa che ha aperto nuove prospettive nella ricerca di tracce di vita oltre la Terra. Il rover, lanciato il 30 luglio 2020, raggiunse la superficie del Pianeta Rosso dopo un viaggio di circa 7 mesi nello Spazio. La fase più delicata fu l’ingresso nell’atmosfera marziana, noto come “7 minuti di terrore“, durante i quali il veicolo dovette rallentare drasticamente la propria velocità prima di toccare il suolo. L’atterraggio avvenne nel cratere Jezero Crater, un’antica area che, secondo gli scienziati, ospitava in passato un lago e un delta fluviale.

L’obiettivo principale della missione è studiare la geologia marziana e raccogliere campioni di roccia e suolo che potrebbero contenere tracce di microrganismi vissuti miliardi di anni fa. Inoltre, Perseverance ha sperimentato tecnologie innovative, tra cui il piccolo elicottero Ingenuity, dimostrando la possibilità del volo controllato su un altro pianeta.

A 5 anni dall’atterraggio, la missione continua a fornire dati fondamentali, contribuendo a preparare future esplorazioni umane e rafforzando la conoscenza dell’evoluzione dei pianeti del Sistema solare.