Il 19 febbraio 1473 fa nasceva l’uomo che spostò il Sole al centro

Il 19 febbraio 1473, a Toruń, nell’attuale Polonia, nasceva Niccolò Copernico, l’uomo destinato a trasformare radicalmente la concezione del cosmo. Oggi, 19 febbraio 2026, ricorrono 553 anni dalla nascita dell’astronomo che mise in discussione certezze millenarie, aprendo la strada alla scienza moderna. Nel XVI secolo dominava ancora il modello geocentrico di Tolomeo, secondo cui la Terra occupava il centro dell’universo. Copernico, dopo anni di studi matematici e astronomici, elaborò invece la teoria eliocentrica: al centro del sistema non vi era la Terra, ma il Sole. Una visione rivoluzionaria, pubblicata nel 1543 nell’opera De revolutionibus orbium coelestium, che avrebbe profondamente influenzato pensatori come Galileo Galilei e Johannes Kepler.

La sua intuizione non fu soltanto astronomica, ma culturale: spostare la Terra dal centro significava ridimensionare il ruolo dell’uomo nel creato. Iniziò così quella che gli storici definiscono “rivoluzione copernicana“, un passaggio decisivo dal sapere antico alla scienza basata su osservazione, calcolo e verifica.

A oltre 5 secoli di distanza, il lascito di Copernico rimane intatto: la curiosità, il dubbio e il coraggio di sfidare le convenzioni continuano a essere il motore del progresso scientifico.