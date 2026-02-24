Il 24 febbraio 1990 ci lasciava Sandro Pertini, un’eredità immortale

Sono trascorsi 36 anni dal giorno in cui in cui l’Italia salutava, per l’ultima volta, Sandro Pertini. Il “presidente più amato” si spegneva a 93 anni nella sua casa romana, lasciando un vuoto che, nonostante il passare dei decenni, appare ancora oggi incolmabile nel cuore dei cittadini e nel tessuto civile del Paese. Eroe della Resistenza, confinato e perseguitato dal fascismo, Pertini ha saputo trasformare il Quirinale in una “casa di vetro”. Il suo mandato (1978-1985) è stato segnato da un’umanità travolgente e da una schiettezza fuori dal comune: dalle lacrime sincere per la tragedia di Vermicino all’esultanza iconica ai Mondiali di Spagna del 1982.

Al di là dell’iconografia della pipa e dei gesti spontanei, resta oggi il monito della sua integrità morale. In un 2026 dominato da una politica spesso distante e digitale, il ricordo di Pertini ci riporta all’essenza del servizio pubblico: la vicinanza ai più deboli e la difesa intransigente della libertà. Come amava ripetere: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo“.