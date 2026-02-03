Il 3 febbraio 1966 Luna 9 mette a segno il 1° allunaggio controllato della storia

Oggi, 3 febbraio 2026, ricorre il 60° anniversario di una delle più grandi imprese scientifiche del Novecento. Il 3 febbraio 1966 la sonda sovietica Luna 9 riuscì per la prima volta nella storia a posarsi con successo sulla superficie della Luna, segnando una svolta decisiva nella corsa allo Spazio. Lanciata dall’Unione Sovietica il 31 gennaio, Luna 9 completò un viaggio di 3 giorni prima di toccare il suolo lunare nell’Oceanus Procellarum. A differenza dei precedenti tentativi, spesso conclusi con impatti distruttivi, la sonda effettuò un allunaggio morbido, dimostrando che la superficie lunare era solida e non ricoperta da uno spesso strato di polvere, come alcuni scienziati temevano.
Poche ore dopo l’atterraggio, Luna 9 trasmise sulla Terra le prime immagini panoramiche della superficie lunare. Fotografie in bianco e nero, sfocate ma rivoluzionarie, che permisero agli scienziati di studiare per la prima volta da vicino il paesaggio di un altro corpo celeste.
In piena Guerra Fredda, il successo di Luna 9 rappresentò un importante trionfo tecnologico e simbolico per l’Unione Sovietica, rafforzando il primato iniziale di Mosca nell’esplorazione spaziale. Un passo fondamentale che aprì la strada alle future missioni automatiche e, pochi anni dopo, allo sbarco dell’uomo sulla Luna.