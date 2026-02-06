Il 6 febbraio 2018 il primo storico lancio del razzo Falcon Heavy di SpaceX

Oggi 6 febbraio 2026 ricorre l’8° anniversario del primo lancio del Falcon Heavy, il potente razzo sviluppato dall’azienda aerospaziale SpaceX, fondata da Elon Musk. Il debutto avvenne nel 2018 dal Kennedy Space Center in Florida e rappresentò un momento cruciale nella storia dell’esplorazione spaziale commerciale. Al momento del lancio, il Falcon Heavy era il razzo operativo più potente al mondo, capace di trasportare in orbita carichi molto più pesanti rispetto ai vettori precedenti. L’evento attirò l’attenzione globale anche per il carico simbolico scelto da SpaceX: una Tesla Roadster con un manichino soprannominato “Starman“, inviata in un’orbita eliocentrica come dimostrazione delle capacità del vettore.

Il successo del lancio fu confermato anche dal rientro sincronizzato di 2 dei 3 booster laterali, atterrati contemporaneamente sulle piattaforme predisposte. Questa operazione dimostrò concretamente l’efficacia della tecnologia di riutilizzo dei razzi, elemento chiave per ridurre i costi delle missioni spaziali.

A distanza di anni, il Falcon Heavy continua a rappresentare un simbolo dell’innovazione nel settore aerospaziale e ha contribuito ad aprire nuove prospettive per missioni scientifiche, militari e commerciali.