Il 9 febbraio 1971 la missione Apollo 14 rientra sulla Terra dopo un allunaggio storico

Il 9 febbraio 1971 la missione Apollo 14 fece ritorno sulla Terra dopo aver completato con successo il terzo allunaggio della storia. L’equipaggio, composto dal comandante Alan Shepard, dal pilota del modulo di comando Stuart Roosa e dal pilota del modulo lunare Edgar Mitchell, concluse una spedizione che consolidò il primato tecnologico e scientifico degli Stati Uniti nel programma Apollo. Shepard e Mitchell trascorsero circa 33 ore sulla superficie lunare, esplorando la regione di Fra Mauro, considerata strategicamente importante per lo studio della formazione del nostro satellite. Durante le attività extraveicolari, i due astronauti raccolsero oltre 40 kg di campioni di rocce e suolo lunare, fornendo dati preziosi per la ricerca scientifica. Celebre rimase anche un momento simbolico: Shepard colpì alcune palline da golf sulla Luna, dimostrando la ridotta gravità del satellite terrestre. Il rientro avvenne nell’Oceano Pacifico, dove l’equipaggio fu recuperato in sicurezza, segnando la piena riuscita della missione dopo le difficoltà incontrate dall’Apollo 13 l’anno precedente.