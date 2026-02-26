Il costo delle superpetroliere oltre i 200.000 dollari al giorno: record dal 2020

Il costo del noleggio di una superpetroliera dal Medio Oriente alla Cina oggi ha superato i 200.000 dollari al giorno per la prima volta dal 2020, mentre la minaccia di attacchi statunitensi all’Iran aumenta e gli acquirenti cercano di assicurarsi i carichi di petrolio. È quanto emerge dai dati e da fonti di mercato. Oggi l’Iran si è impegnato a mostrare flessibilità nei colloqui indiretti con Washington sulla loro controversia nucleare, con Teheran sotto pressione per accettare un accordo o affrontare attacchi militari statunitensi. Lo Stretto di Hormuz costeggia l’Iran ed è il principale punto di strozzatura mondiale per le esportazioni di petrolio del Golfo.

“Sebbene lo Stretto di Hormuz non sia mai stato completamente chiuso, sussiste il rischio di interruzioni o chiusure temporanee in caso di escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. In tal caso, il 30% delle esportazioni globali di petrolio via mare potrebbe non essere più disponibile sul mercato”, ha affermato l’associazione marittima BIMCO. Secondo i dati LSEG, la tariffa di trasporto di riferimento, nota anche come TD3, per le navi porta-greggio di grandi dimensioni (VLCC) è salita a W218,52, ovvero 206.141 dollari al giorno, la più alta da aprile 2020. Dall’inizio dell’anno la tariffa è quasi quadruplicata. L’impennata dei costi di trasporto del petrolio segue l’aumento delle esportazioni dal Medio Oriente, poiché i commercianti hanno accelerato i noli in vista di un possibile conflitto militare tra Stati Uniti e Iran. È probabile che l’aumento riduca i profitti delle raffinerie asiatiche.