Il delirio delle scuole chiuse per allerta meteo: quando la follia prevale sulla scienza. Il caso (clamoroso) di oggi a Palermo e Reggio Calabria

Oggi, in migliaia di Comuni del Sud Italia, il suono della campanella è stato sostituito dal silenzio di aule vuote. Una decisione che, osservando il cielo sopra città come Palermo e Reggio Calabria, appare priva di una solida giustificazione meteorologica. Sebbene la Protezione Civile dirami bollettini basati su modelli probabilistici, la trasformazione automatica di un’allerta in un lucchetto ai cancelli scolastici è una scelta politica e denota una preoccupante deriva amministrativa, ovvero la rinuncia alla responsabilità decisionale in favore di una burocrazia puramente difensiva che ignora il dato reale a favore del “non si sa mai“.

Ma i costi sociali e culturali di questo atteggiamento sono gravissimi, e sottovalutati.

Perché chiudere le scuole con l’allerta meteo è spesso una decisione infondata

Dal punto di vista tecnico, la situazione odierna in molte grandi città del Meridione non presenta i tratti dell’eccezionalità. A Palermo, la quinta città d’Italia con oltre 630.000 abitanti, una banale allerta gialla si è tradotta in una mattinata di nuvolosità variabile e piogge deboli, in piena coerenza con le previsioni meteo dei meteorologi. Nulla che possa minimamente compromettere la sicurezza urbana o la viabilità: ieri, però, il Sindaco ha inspiegabilmente deciso di chiudere le scuole. A Reggio Calabria, in modo altrettanto corretto, l’allerta è arancione ma tutti sanno che il maltempo arriverà solo nel tardo pomeriggio: abbiamo venti di burrasca previsti solo per la tarda serata, quando le attività scolastiche sarebbero state abbondantemente concluse, e questa tempistica era ampiamente prevista già da ieri. Chiudere le scuole al mattino per un vento che soffierà ore dopo è tecnicamente illogico e dimostra una lettura approssimativa, se non del tutto assente, dei dati meteorologici professionali.

Il problema centrale risiede nel fatto che troppi Sindaci non dispongono di un supporto tecnico specialistico interno, finendo per subire il bollettino regionale come un dogma indiscutibile invece di interpretarlo con cognizione di causa. Un’allerta arancione su un’intera zona non significa affatto che ogni singolo comune sarà colpito da un evento catastrofico dall’alba alla mezzanotte. Senza un meteorologo comunale, il primo cittadino si trova disarmato e preferisce la via della chiusura cautelativa, ignorando che la gestione del rischio non dovrebbe coincidere con l’immobilismo totale ma con un monitoraggio attivo e competente capace di distinguere un temporale autunnale da un’alluvione imminente.

L’importanza dell’esperto meteo comunale: il caso virtuoso di Messina

In questo panorama di chiusure a tappeto che paralizzano il Mezzogiorno, spicca il caso di Messina. Qui l’amministrazione ha scelto di avvalersi stabilmente di un esperto meteo, una figura professionale capace di calare i complessi modelli matematici nella specifica realtà orografica e urbana del territorio. Il risultato è stato netto, e lo dimostra lo scenario di oggi: allerta arancione, ma scuole regolarmente aperte, servizi garantiti e cittadini rassicurati. Questa strategia evidenzia che governare significa avere il coraggio di tenere aperto quando i dati dicono che si può fare, riducendo drasticamente i disagi per decine di migliaia di famiglie che altrimenti dovrebbero improvvisare baby-sitter o ferie forzate dall’oggi al domani per un timore infondato.

La differenza tra una gestione basata sull’interpretazione del dato e una basata sulla paura burocratica è tutta qui. Mentre a Palermo e Reggio Calabria si ferma la vita sociale, educativa e lavorativa di centinaia di migliaia di persone per un cielo grigio, a Messina si prosegue con normalità, dimostrando che la competenza tecnica è l’unico antidoto al meteo-panico. Investire in una consulenza specialistica non è un costo, ma un risparmio enorme in termini di produttività e ordine pubblico, evitando che la cittadinanza perda progressivamente fiducia nelle istituzioni e nei messaggi di allerta della Protezione Civile, che rischiano di essere sviliti da troppi “falsi allarmi”.

Danni educativi e sociali: le conseguenze delle scuole chiuse per maltempo inesistente

La facilità con cui si firma un’ordinanza di chiusura ha riflessi profondi e preoccupanti sulla società e sulle nuove generazioni. Interrompere il servizio educativo per un timore infondato trasmette un messaggio fortemente diseducativo ai bambini, alimentando l’idea che davanti alla minima avversità climatica o a un semplice cielo nuvoloso la società debba fermarsi e la produttività debba cessare. È un approccio devastante che abitua i futuri cittadini a una sorta di “ritirata sociale” ingiustificata, rendendoli meno resilienti e pronti ad affrontare le normali dinamiche del mondo del lavoro, dove non basta una pioggia a tratti per restare a casa.

Le conseguenze di queste scelte ricadono infine pesantemente sui genitori, che si ritrovano prigionieri di una decisione comunale spesso folle e priva di sussidi pubblici compensativi. Chi non ha una rete familiare di supporto o le risorse economiche per pagare un aiuto esterno si trova in una situazione di emergenza domestica immotivata, impossibilitato ad andare al lavoro senza alcuna colpa. È tempo che i Sindaci delle grandi aree metropolitane ritrovino il senso di responsabilità e investano in competenza, perché la sicurezza è fondamentale, ma la paura non può e non deve diventare il criterio unico di governo di una comunità moderna e civile.

L’unica normalità possibile è quella di lasciare le scuole aperte anche a fronte del maltempo: dopotutto siamo cresciuti tutti in classe mentre fuori si scatenavano i diluvi peggiori, le grandinate, le nevicate e le tormente. E in fondo, proprio le scuole sono il luogo più sicuro…