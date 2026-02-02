Il dilemma clinico del “caregiver vittima”: gestire la demenza di un genitore abusante

L’intersezione tra l’invecchiamento della popolazione e le dinamiche familiari disfunzionali sta facendo emergere con sempre maggiore frequenza una casistica complessa: quella dei figli adulti, vittime di abusi infantili, che si ritrovano nel ruolo di caregiver primari dei propri genitori ormai affetti da demenza. La rubrica di Carolyn Hax sul Washington Post del 2 febbraio 2026 affronta questo nodo gordiano, offrendo lo spunto per un’analisi clinica su come il declino cognitivo possa riattivare antiche ferite invece di sanarle.

La asimmetria della memoria: Trauma vs. Neurodegenerazione

Il nucleo del conflitto risiede in una crudele asimmetria biologica. Mentre la vittima (il figlio) conserva una memoria episodica vivida e dolorosa degli abusi subiti, il genitore affetto da demenza perde progressivamente l’accesso a quei ricordi. Dal punto di vista psicologico, questo fenomeno priva la vittima della possibilità di confronto o riparazione. Il genitore non è più in grado di riconoscere le proprie colpe né di offrire scuse, creando una situazione di lutto ambiguo. La persona che ha commesso l’abuso, di fatto, non esiste più, sostituita da un paziente fragile e dipendente. Questo scollamento può generare nel caregiver sentimenti intensi di rabbia inespressa e confusione identitaria.

Ritraumatizzazione e risposta fisiologica

Prendersi cura di un genitore che è stato fonte di terrore o negligenza non è solo una questione morale, ma neurobiologica. La vicinanza fisica e l’intimità richieste dall’assistenza (lavare, vestire, nutrire) possono agire come potenti trigger sensoriali. Studi sul Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso (C-PTSD) indicano che l’esposizione forzata alla fonte del trauma, anche a distanza di decenni, può riattivare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, portando a picchi di cortisolo e stati di ipervigilanza. In questo contesto, l’assistenza non è un atto d’amore, ma una continua esposizione al pericolo percepito, che può condurre rapidamente al burnout del caregiver e a gravi conseguenze per la salute mentale del figlio.

Il mito del perdono e l’imperativo della sicurezza

Un aspetto cruciale evidenziato nella gestione di questi casi è la decostruzione del mito sociale del “dovere filiale” a ogni costo. La psicologia moderna distingue nettamente tra l’assistenza logistica e il coinvolgimento emotivo. Carolyn Hax, supportata dalla letteratura clinica, suggerisce che stabilire confini rigidi non è un atto di crudeltà, ma di autoconservazione. Non esiste un obbligo terapeutico di perdonare o di accudire personalmente un genitore abusante. La delega dell’assistenza a terzi (istituzioni o personale specializzato) è spesso l’unica strategia per garantire la sicurezza del paziente e l’integrità psichica del figlio, interrompendo il ciclo della violenza intergenerazionale.

La demenza come “scudo” o come “verità”?

Spesso si osserva che la demenza può modificare la personalità in modi imprevedibili: un genitore violento può diventare docile, o viceversa, l’inibizione frontale può esacerbare l’aggressività preesistente. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia contro la tentazione di riscrivere la storia familiare basandosi solo sulla condizione attuale del genitore. La validazione del trauma passato rimane essenziale per la salute mentale del figlio. La malattia attuale del genitore non cancella la realtà storica dell’abuso; le due verità devono coesistere senza che la fragilità presente del genitore invalidi la sofferenza passata del figlio.

Il caso discusso sottolinea l’importanza di un supporto psicoterapeutico mirato per i caregiver con storie di trauma pregresso. La risposta clinica a questi scenari non risiede nel sacrificio di sé, ma nella capacità di esercitare un distacco compassionevole: assicurarsi che il genitore riceva cure adeguate, senza che sia necessariamente la vittima a fornirle con le proprie mani.