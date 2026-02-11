Il doping scuote le Olimpiadi di Milano-Cortina: cos’è la sciolina al fluoro costata la squalifica a due atlete

L’undici febbraio 2026 segna un punto di non ritorno per l’integrità tecnologica dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La notizia, battuta dalle agenzie in mattinata, dell’esclusione immediata delle fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin ha riacceso i riflettori su una sostanza che per decenni è stata il “sacro graal” degli skiman: la sciolina al fluoro. Il controllo sui materiali, effettuato con strumentazioni spettroscopiche all’avanguardia poco prima della partenza, ha rilevato tracce di composti fluorurati sulle solette degli sci, violando il regolamento internazionale introdotto nella stagione 2023/2024. Questo episodio non rappresenta solo un’infrazione sportiva, ma solleva interrogativi profondi sulla chimica dei materiali e sull’eredità tossica che lo sport professionistico rischia di lasciare negli ecosistemi montani.

La sciolina al fluoro appartiene alla vasta famiglia delle sostanze per- e polifluoroalchiliche, comunemente note come PFAS. Dal punto di vista molecolare, l’efficacia straordinaria di questi composti risiede nella natura intrinseca del legame carbonio-fluoro. Questo legame è uno dei più forti e stabili in tutta la chimica organica, grazie alla significativa differenza di elettronegatività tra i due atomi che genera un’elevata energia di legame. Nelle scioline ad alte prestazioni, vengono utilizzate lunghe catene di atomi di carbonio saturate con atomi di fluoro. Questa struttura crea una guaina protettiva attorno alla catena carboniosa, rendendo la molecola estremamente inerte e, soprattutto, dotata di una tensione superficiale eccezionalmente bassa.

Il meccanismo d’azione che trasforma la sciolina in un “motore chimico” si basa sulla tribologia della neve. Quando uno sci scivola, la pressione e l’attrito generano una sottilissima pellicola d’acqua tra la soletta e i cristalli di neve. In condizioni ideali, questa pellicola funge da lubrificante, ma se l’acqua è troppa o se la tensione superficiale della soletta è elevata, si crea un effetto ventosa che rallenta l’atleta. Qui interviene il fluoro: essendo la sostanza più idrofoba conosciuta, esso respinge le molecole d’acqua con una forza senza pari. La sciolina fluorurata riduce l’energia superficiale della soletta dello sci a livelli tali che le gocce d’acqua non riescono a “bagnare” la superficie, trasformandosi in micro-sfere che rotolano via velocemente. Questo fenomeno minimizza l’attrito idrodinamico, garantendo un vantaggio cronometrico che, nelle discipline di resistenza come il fondo, può tradursi in diversi secondi di guadagno per chilometro.

Oltre alle proprietà idrofobiche, le scioline al fluoro vantano una straordinaria capacità oleofobica, ovvero la resistenza allo sporco. La neve, specialmente quella trasformata o vicina a impianti di risalita, contiene spesso micro-residui di oli, grassi e polveri atmosferiche. Una sciolina tradizionale a base di paraffina tende ad assorbire queste impurità, che agiscono come abrasivi sulla soletta. Il fluoro, invece, impedisce a questi contaminanti di aderire, mantenendo lo sci “pulito” e performante per l’intera durata di una competizione olimpica. È proprio questa combinazione di idrofobicità estrema e resistenza alla contaminazione a configurare l’uso del fluoro come un vero e proprio “doping tecnologico“, poiché altera la prestazione meccanica dell’attrezzo oltre i limiti della parità competitiva.

Tuttavia, il costo scientifico e ambientale di queste prestazioni è altissimo. Le molecole di PFAS utilizzate nelle scioline sono definite “forever chemicals” perché non si degradano naturalmente nell’ambiente. Quando un atleta percorre una pista, l’attrito meccanico rilascia micro-particelle di sciolina direttamente nel manto nevoso. Con il disgelo primaverile, queste sostanze penetrano nel suolo e raggiungono le falde acquifere, entrando nella catena alimentare. Studi tossicologici hanno dimostrato che l’esposizione prolungata a composti come l’acido perfluorooctanoico, spesso presente come sottoprodotto o precursore nelle scioline, è correlata a gravi patologie ormonali, immunologiche e oncologiche. Gli stessi skiman, i tecnici che applicano queste sostanze riscaldandole con appositi ferri, sono stati storicamente i soggetti più a rischio, inalando fumi carichi di vapori fluorurati tossici.

Il bando totale del fluoro ha richiesto lo sviluppo di nuove tecnologie di rilevamento per garantire l’equità delle competizioni. Il sistema utilizzato a Milano-Cortina si basa sulla fluorescenza a raggi X (XRF) o sulla spettroscopia infrarossa. Questi dispositivi portatili sono in grado di analizzare la firma atomica della soletta in pochi secondi: se i sensori rilevano una concentrazione di fotoni emessi dagli atomi di fluoro superiore a una soglia di base prestabilita, lo sci viene considerato contaminato. La sfida per la ricerca scientifica ora si sposta verso lo sviluppo di alternative sostenibili, come le scioline a base di ceramiche nanostrutturate o polimeri siliconici avanzati, che tentano di emulare le proprietà del fluoro senza possederne la persistenza biologica distruttiva. La squalifica delle atlete sudcoreane non è dunque solo un caso di cronaca sportiva, ma la conferma che la scienza dei materiali deve oggi rispondere a un imperativo etico superiore: la salvaguardia della salute umana e planetaria.