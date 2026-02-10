Il futuro dell’energia corre sul piombo: nasce Leandrea, il reattore che rimpicciolisce il nucleare

L’Europa ha deciso di scommettere sul piombo per riscrivere il proprio futuro energetico. A Bruxelles, durante la conferenza “Taking the Lead“, è stato siglato un accordo strategico che promette di trasformare radicalmente il panorama nucleare del continente. Protagonisti dell’intesa sono la startup italiana Newcleo e il consorzio europeo Eagles (che vede in prima fila le eccellenze italiane Ansaldo Nucleare ed Enea), uniti per dare vita a Leandrea: il prototipo di reattore veloce di quarta generazione che vedrà la luce entro il 2034.

La tecnologia: perché il piombo?

A differenza dei reattori tradizionali raffreddati ad acqua, il progetto Leandrea punta sulla tecnologia LFR (Lead-cooled Fast Reactor). L’utilizzo del piombo liquido come refrigerante permette di operare a temperature più elevate e a pressione atmosferica, aumentando l’efficienza termica e, soprattutto, i margini di sicurezza intrinseca.

Il programma si articola in una tabella di marcia serrata che punta alla sovranità energetica europea:

2034: Leandrea – Il dimostratore tecnologico sarà costruito a Mol, in Belgio, presso l’istituto SCK CEN. Servirà come banco di prova per materiali e combustibili innovativi;

Il dimostratore tecnologico sarà costruito a Mol, in Belgio, presso l’istituto SCK CEN. Servirà come banco di prova per materiali e combustibili innovativi; Successivo sviluppo: Alfred – Il testimone passerà poi alla Romania, dove verrà realizzato il dimostratore di performance denominato Alfred;

Il testimone passerà poi alla Romania, dove verrà realizzato il dimostratore di performance denominato Alfred; 2039: Eagles-300 – Il traguardo finale è la commercializzazione del mini-reattore veloce, pronto per essere integrato nelle reti elettriche europee.

Un’alleanza tra giganti e innovatori

L’accordo non è solo tecnico, ma industriale e politico. Per Stefano Buono, CEO di Newcleo, questa collaborazione ridefinisce il reattore al piombo come la tecnologia di riferimento per l’Europa, permettendo al continente di “competere nella corsa globale verso una nuova era nucleare“.

“Si tratta di un passo avanti fondamentale per consolidare la leadership UE sul nucleare“, ha affermato Mariano Tarantino, Responsabile divisione sistemi energetici nucleari di ENEA.

L’Italia in prima linea

Nonostante il dibattito interno, l’industria italiana si conferma cuore pulsante della ricerca atomica mondiale. La sinergia tra la dinamicità di Newcleo e l’esperienza decennale di Ansaldo Nucleare ed Enea permetterà di ottimizzare le risorse e, come sottolineato da Roberto Adinolfi (Presidente di Ansaldo Nucleare), di accorciare drasticamente i tempi di realizzazione.

L’obiettivo è chiaro: produrre energia abbondante, a basse emissioni e a costi competitivi, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e garantendo all’Europa un posto d’onore nella transizione ecologica globale.