Il Giappone riaccende il dibattito energetico: cruciale reattore nucleare riparte tra innovazione, sicurezza e memoria di Fukushima

Un reattore della centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa ha ripreso la produzione e la trasmissione di energia elettrica in via sperimentale, segnando un passaggio cruciale non solo per il sistema energetico giapponese, ma anche per il dibattito globale sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione ecologica. L’impianto è gestito dalla Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO), che tenta così di riavviare la fornitura di energia nucleare per la prima volta dopo 14 anni dall’incidente di Fukushima. Il ritorno alla produzione atomica rappresenta un passaggio delicato: da un lato la necessità di garantire stabilità energetica e riduzione delle emissioni di carbonio, dall’altro il peso storico, sociale e ambientale lasciato dal più grave incidente nucleare della storia recente del Paese. Il riavvio, infatti, è stato accompagnato da controlli tecnici stringenti, revisioni normative e un monitoraggio costante volto a rassicurare la popolazione e la comunità scientifica internazionale.

Un ritorno graduale alla produzione energetica nucleare

Il riavvio riguarda l’unità n° 6 della centrale situata nella Niigata Prefecture, circa 220 km a Nord/Ovest di Tokyo. Secondo il piano operativo, la produzione elettrica completa dovrebbe iniziare il 18 marzo, al termine di una fase di test tecnici e di sicurezza.

Il reattore rappresenta il primo impianto TEPCO a essere riattivato dopo il disastro del 2011 che colpì il complesso nucleare di Fukushima Daiichi, dove una serie di fusioni del nocciolo si verificarono in seguito a un devastante terremoto e al successivo tsunami dell’11 marzo. La nuova produzione è destinata principalmente all’area metropolitana di Tokyo e alle regioni limitrofe, contribuendo alla stabilità della rete elettrica.

Le fasi tecniche del riavvio

Il processo di riattivazione è iniziato con l’avvio di una turbina alimentata dal vapore prodotto dal calore del reattore. I tecnici hanno confermato l’assenza di anomalie durante le prime verifiche operative. Successivamente è stata avviata la trasmissione dell’energia alla rete elettrica nazionale.

Durante la fase sperimentale, il generatore verrà collegato e scollegato più volte dalla rete per verificare la stabilità dell’impianto. La potenza verrà aumentata progressivamente, partendo dal 20% fino al 50%, per raggiungere infine la capacità massima prevista. L’ultima trasmissione elettrica del reattore risaliva al marzo 2012, prima dello spegnimento per controlli periodici.

Sicurezza nucleare e diffidenza pubblica

Nonostante i progressi tecnologici e normativi, la sicurezza resta il tema centrale del dibattito pubblico giapponese. Molti residenti delle aree circostanti agli impianti nucleari continuano a manifestare preoccupazioni, alimentate dal ricordo dell’incidente di Fukushima, considerato uno dei più gravi eventi nucleari della storia moderna.

Il riavvio del reattore n° 6 ha già incontrato alcuni ostacoli tecnici. L’unità, riaccensione avvenuta il 21 gennaio, era stata temporaneamente spenta dopo l’attivazione di un allarme durante l’estrazione delle barre di controllo, elementi fondamentali per regolare la reazione nucleare. Inoltre, la trasmissione di energia è stata posticipata a causa del malfunzionamento di uno strumento di misurazione installato all’interno del reattore.

Il nucleare nella strategia climatica del Giappone

Il governo giapponese considera il nucleare una risorsa strategica per ridurre le emissioni di gas serra e garantire la sicurezza energetica del Paese, fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili. La riattivazione dei reattori avviene tuttavia solo dopo rigorose verifiche di sicurezza stabilite dalle autorità di regolamentazione.

Parallelamente, è previsto il riavvio di un secondo reattore della stessa centrale, già autorizzato dall’ente di controllo nucleare nazionale. Tuttavia, la maggior parte degli impianti nucleari giapponesi rimane ancora inattiva, segno di un percorso di transizione energetica complesso, in cui tecnologia, sicurezza e consenso sociale devono necessariamente trovare un equilibrio.

Il caso del reattore di Kashiwazaki-Kariwa rappresenta un banco di prova per il futuro energetico del Giappone, chiamato a conciliare la necessità di ridurre l’impatto ambientale con l’obbligo di garantire elevati standard di sicurezza nucleare.