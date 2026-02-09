Il Giappone riavvia la centrale nucleare più grande del mondo: Kashiwazaki-Kariwa riparte dopo 14 anni

Il Giappone ha ufficialmente riavviato la centrale nucleare di Kashiwazaki-Kariwa, la più grande al mondo per capacità produttiva. L’annuncio è arrivato dalla Tokyo Electric Power Company (Tepco), che ha comunicato la ripresa delle operazioni del reattore numero 6 alle 14 ora locale, le 6 ora italiana. Si tratta di un passaggio altamente simbolico e strategico per il sistema energetico giapponese, oltre che di un importante banco di prova per la sicurezza nucleare nazionale dopo il disastro di Fukushima del 2011. Il riavvio giunge dopo una sospensione temporanea dovuta a un piccolo problema tecnico verificatosi durante un precedente tentativo di riattivazione. A gennaio, infatti, un allarme scattato durante la fase di regolazione della reazione nucleare aveva costretto Tepco a interrompere le operazioni pochi giorni dopo la riaccensione iniziale, avvenuta il 21 gennaio scorso. Dopo quasi due settimane di verifiche e interventi tecnici, l’azienda ha ritenuto sicuro procedere con un nuovo avvio.

Come funziona e perché è così importante

La centrale di Kashiwazaki-Kariwa, situata nella prefettura di Niigata, rappresenta un gigante dell’energia nucleare. Con una capacità produttiva di circa 1.360 megawatt per reattore, l’impianto costituisce una risorsa fondamentale per la produzione elettrica del Paese. Dal punto di vista scientifico e tecnologico, i reattori utilizzano il principio della fissione nucleare: gli atomi di uranio vengono divisi generando calore, che produce vapore utilizzato per azionare turbine e generare elettricità.

La riaccensione del reattore numero 6 non equivale ancora alla piena operatività commerciale. Il percorso prevede una serie di test progressivi per verificare stabilità, efficienza e sicurezza degli impianti. Tepco punta a iniziare la trasmissione di energia su larga scala entro il 16 febbraio, ma il passaggio definitivo dipenderà dal via libera dell’Autorità giapponese per la regolamentazione nucleare (NRA). L’entrata in funzione commerciale completa è prevista per il 18 marzo, con alcune settimane di ritardo rispetto ai programmi iniziali.

Le lezioni di Fukushima e i nuovi standard di sicurezza

Il ritorno all’attività nucleare in Giappone avviene sotto una stretta sorveglianza normativa. Dopo il terremoto e lo tsunami dell’11 marzo 2011, che provocarono la fusione di 3 reattori nella centrale di Fukushima Daiichi, il Paese decise di spegnere progressivamente tutti i suoi 54 reattori nucleari. L’evento rappresentò uno dei peggiori incidenti nucleari della storia e portò a una profonda revisione delle politiche energetiche nazionali.

Oggi, su 33 reattori considerati tecnicamente operabili, soltanto 14 sono stati effettivamente riavviati. I nuovi protocolli di sicurezza includono sistemi di raffreddamento d’emergenza più avanzati, barriere contro tsunami e terremoti e procedure di monitoraggio più rigorose. Secondo Takeyuki Inagaki, direttore dello stabilimento, il problema tecnico che ha causato la recente sospensione presenta una probabilità molto bassa di ripetersi, anche se non è possibile escludere del tutto piccoli malfunzionamenti, fisiologici in sistemi tecnologici di tale complessità.

Il nucleare nella strategia energetica giapponese

Il riavvio di Kashiwazaki-Kariwa si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro energetico del Giappone. Il Paese, povero di risorse naturali, dipende fortemente dalle importazioni di combustibili fossili. Il nucleare rappresenta per Tokyo una possibile soluzione per garantire indipendenza energetica e ridurre le emissioni di gas serra, contribuendo agli obiettivi climatici internazionali.

Tuttavia, la questione resta delicata sul piano sociale e politico. Una parte della popolazione mantiene forti preoccupazioni legate alla sicurezza e all’impatto ambientale dell’energia nucleare. Al tempo stesso, la crescente domanda energetica e la necessità di ridurre l’uso di carbone e gas stanno spingendo il governo e le aziende energetiche verso una graduale riattivazione degli impianti.