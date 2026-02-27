Il governo indiano riforma il settore energetico: le intenzioni sulle importazioni di carbone

L’India, il secondo importatore mondiale di carbone termico, vuole ridurre le importazioni di almeno il 30% per le centrali elettriche, chiedendo loro di testare una maggiore miscelazione con il carbone nazionale. Lo hanno affermato alcuni funzionari governativi e dell’industria. Le centrali elettriche indiane nel 2025 hanno utilizzato quasi 50 milioni di tonnellate di carbone importato da Paesi come Indonesia, Sudafrica e Russia. “Il governo quest’anno mira a ridurne le emissioni di almeno 15 milioni di tonnellate”, hanno affermato due funzionari governativi e una fonte del settore. Nuova Delhi dipende ancora dal carbone per tre quarti della sua produzione di elettricità, pur aumentando le energie rinnovabili a un ritmo record verso il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2070.

L’India vuole ridurre la dipendenza dalle importazioni per i quasi 17 GW di centrali elettriche costruite per funzionare con carbone importato, poiché Coal India, sostenuta dal governo, e le miniere private hanno incrementato la produzione nazionale di carbone. Secondo fonti governative e delle compagnie elettriche, le autorità mirano a sostituire almeno il 20% del carbone importato con la fornitura nazionale nella maggior parte degli impianti, con la possibilità per alcuni di arrivare fino al 30%. Il Ministero indiano del Carbone e dell’energia non ha risposto alle email di Reuters che chiedevano commenti. Il governo cerca da tempo di ridurre le importazioni di carbone per il settore energetico, ma questi sforzi sono falliti poiché le centrali elettriche non sono state in grado di bruciare carbone locale di qualità inferiore.